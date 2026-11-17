За "празен чек" от 1 милиард евро в регионалното министерство предупреди днес депутатът от ДБ Мартин Димитров и отправи критика към заложените в бюджета средства за инфраструктура. В отговор регионалният министър Иван Шишков отхвърли обвиненията и ги определи като манипулация. По думите му става въпрос за 2,5 милиарда евро ангажименти за инфраструктурни обекти през следващите години.

Мартин Димитров, ПГ на ДБ: „Между представения бюджет в МФ и внесения в парламента има 1 милиард евро повече, ангажименти на МРРБ. Без всякакви мотиви, без думичка защо това се случва, 1 млрд евро повече. Това са суми, за които те могат да сключат договори, които няма да бъдат плащани 7 години, но ще бъдат плащани 2028 и 2029 година. Ей това да харчиш като луд с картечница."

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: "В рамките на 2027 година ще започне строителството на Софийския околовръстен път. За да започне, означава, че трябва да направим обществена поръчка и, разбира се, да сключим договор за строителство. Това е поемане на ангажимент. Говорим и за Пловдивския околовръстен път.там също ще започне строителство. Кметът на Варна, който е от същата политическа сила многократно е поставял въпроса за "Аспаруховия мост". Там също сме казали, че ще правим ремонт. За България е нужно поемането на ангажимент за строителство за много повече пари, но това, което може да си позволим и което няма да бъде на публично-частно партньорство, са част от тези обекти, които изброих. "