Българският национален отбор за жени направи втора успешна крачка към място на Евробаскет 2027 в Литва, Швеция, Финландия и Белгия. Селекцията на Таня Гатева оцеля в трилър срещу Чехия и успя да се наложи с 56:53 в среща от третия кръг в група J във втората фаза от квалификациите, която се изигра в "Карловка Арена".

Мачът се превърна в размяна на серии, но българките демонстрираха по-здрави нерви във финалните акорди по пътя към втория успех, като същевременно нанесоха трето поредно поражение за състава, воден от Мартин Баща. В двубой, изпълнен с множество грешки (16:19 в ущърб на гостите), "лъвиците" надделяха при борбите след 50:39 срещу чехкините.

Така българският тим оглави временното класиране с две победи и една загуба, а чешкият отбор продължава да се намира на дъното с три поражения. Следващият мач за България ще бъде на 10 февруари 2027 година, когато ще има визита на Хърватия. От своя страна Чехия ще домакинства на Испания в същия ден.

Началните минути предложиха размяна на кратки серии, като и двата отбора не пестяха сили в защита. Макар че реализирането се оказа мисия невъзможна и за двата тима, домакините се откъснаха с 2 точки в края на дебютната част.

Ситуацията бе идентична и в хода на втория период, в който чехкините взеха първи по-сериозно предимство, възползвайки се от грешки в българската защита. Борислава Христова въдвори ред в редиците на гостите, но множеството неточности, допуснати в българския лагер, позволиха на чешкия отбор да се прибере в съблекалнята при 30:22.

По-добрите решения, взети от домакините, оставиха спокойствието за тях при подновяването на играта. Солидната защита, съчетана с активизирането на Гергана Иванова, Стефани Костович и Христова, провокираха серия от 17:0 за българките, пълен обрат и 6-точков актив след 30 минути игрово време.

Петра Холешинска даде тон на чехкините, които съумяха да обърнат развоя на събитията в средата на последната част. Иванова се намеси в точния момент, а Костович не трепна от наказателната линия, за да може българският тим да се отскубне с 5 във финалните 2 минути. Поредица от грешки и точен наказателен удар на Радостина Христова изведе гостите с 3 точки напред във финалните 15 секунди. В ответната атака Холешинска не успя зад дъгата и българките се поздравиха с победата.

Стефани Костович се открои за България с фамозен дабъл-дабъл от 17 точки и 21 борби, допълнени от 6 откраднати топки. Борислава Христова последва нейния пример, отчитайки се с 14, 9 овладени под двата ринга топки и 6 асистенции. Гергана Иванова, която напусна мача заради 5 натрупани лични нарушения, остави на сметката си 13 точки.

Петра Холишнска бе над всички за Чехия с 15 точки, включително и с 4 успешни стрелби зад дъгата.

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