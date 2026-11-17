Онкологичният център в Стара Загора е изправен пред кадрова криза заради напускащи специалисти и по-доброто заплащане в частните болници. Цели отделения са спрели работа и има опасност лечебното заведение да бъде закрито. Служители и болни настояват за спешни мерки.

От над 300 служители някога, в момента в Комплексния онкологичен център са останали само 180. А кадровата криза се задълбочава. Останалите медици твърдят, че не знаят какво предстои.

Марияна Йорданова: „Затварят се отделения, самозатварят се – отделение по хирургия, реанимация, анестезиология, сега напуснаха онкогинекология, напуснаха абсолютно всички, целият персонал на отделение по лъчетерапия и ние не знаем какво се случва, ще ни затварят ли, нямаме никаква информация.“

Ниското заплащане и остарялата апаратура са сред причините за отлива на кадри. Старша медицинска сестра с 35 години стаж получава 816 евро месечно. Въпреки това част от лекарите нямат намерение да изоставят пациентите си.

Д-р Стоянов: "Решил съм да продължа да работя в това здравно заведение и да специализирам в отделението по медицинска онкология. За мен това е кауза. И двамата ми родители са с онкологични заболявания и и двамата бяха лекувани тук. Колегите са изключителни професионалисти и благодарение на тях родителите ми са живи и здрави. Затова съм решил да остана и да работя тук до последно.“

В лечебното заведение са регистрирани около 20 хиляди онкоболни от 15 общини. Близо 9 хиляди са на активно лечение. За тях евентуалното закриване означава ново изпитание в битката с тежката диагноза.

Юра Сиромахова, пациент: "Ако ни затворят болницата, къде ще ходим? Друга болница? Аз съм свикнала тука със сестрите, с докторите, доволна съм.“ Цветан Цанков, пациент: "Ако затвори, не знам какво ще правя. Къде ще ходим, какво ще правим? Тука ми е последната надежда.“

Принципал на лечебното заведение е Общинският съвет в Стара Загора, който на 1 септември взе решение Комплексният онкологичен център да бъде преобразуван в Специализирана болница за активно лечение по онкология. Целта беше да се подобри управлението и да се запази медицинската дейност.

Сега обаче признават, че ситуацията е критична.

Янко Янков, председател на ПК по общинска собственост в Област – Стара Загора: "Ако до края на месеца не намерим лъчетерапевт, който да замести напускащите специалисти, ще трябва да предприемем още съкращения и дори да стигнем до закриване на заведението. В дружеството има лекари, които биха могли да заемат тази длъжност, но към момента отказват да предоставят необходимите дипломи и да участват в процеса по запазване на лечебното заведение. Общинският съвет не може да замести лекарите, защото нито сме медици, нито разполагаме с необходимата квалификация.“

Работещите в онкологията са потърсили съдействие от държавата и очакват намеса на Министерството на здравеопазването.