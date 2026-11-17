Кримският мост е частично разрушен след операция, определена от президента Зеленски като „безпрецедентна“. Рухнала е цяла секция от автомобилното трасе. Кремъл обеща да възстанови моста в по-добро състояние, отколкото е бил.

През нощта Русия порази два моста над Днепър в Киев, които са затворени за движение. Германия и Норвегия ще финансират нов пакет американски оръжия за Украйна с акцент върху противовъздушната отбрана, стана ясно в Брюксел, където се проведе заседание на групата „Рамщайн“ на военните поддръжници на Киев.

Ударът срещу Кримския мост е резултат от седемстепенна операция, при която украинските сили са унищожили противовъздушни системи, радари, електронно оборудване и други активи, за да достигнат крайната цел, съобщи президентът Зеленски. Според него е засегнато и железопътното трасе, но руската страна твърди, че движението на влакове не е спряло напълно. Русия започна разследване за тероризъм и съобщи за над 2250 свалени дрона. Жители на Киев приветстваха удара срещу Кримския мост.

Татяна Юркова, студентка от Киев: „Това е много добро стратегическо решение, което ще помогне на нашите момчета на фронта и ще затрудни руските доставки на оръжие и вероятно ракети.“

Мощни експлозии са били чути около полунощ в Киев – поразени са Северният и Южният мост над река Днепър. Кметът Кличко съобщи за прекъсване на отоплението и водоподаването. Пораженията ще нарушат сериозно нормалния живот в града, който разчита на общо осем моста над реката.

Виталий Кличко, кмет на Киев: „Експерти оценяват щетите на Северния мост и едва след техните заключения ще знаем кога можем да го отворим за движение. На Южния мост също се прави оценка. Движението по съоръжението сега е спряно.“

Всички съюзници на Киев от така наречената Контактна група обсъдиха в Брюксел допълнителна военна помощ за Украйна. НАТО увери, че се работи усилено за вдигане на ограниченията върху спътниковата система „Старшийлд“, от които Украйна се оплаква от дни.

Марк Рюте, генерален секретар на НАТО: „Мога да ви уверя, че съответните страни работят много усилено за нормализиране възможно най-скоро.“

Германия и Норвегия поеха нови ангажименти с фокус върху ракети-прехващачи за системите „Пейтриът“.

Борис Писториус – министър на отбраната на Германия: „Както знаете, закупуваме системи от Съединените щати, които не се предлагат в Европа. Това е петият пакет, в който участва Германия. Този път предоставяме 300 милиона щатски долара.“

Писториус призова към чувство за отговорност, като намекна за съюзници като Гърция, които все още разполагат със значителни запаси от ракети за „Пейтриът“.