На историческата за българския футбол дата – 17 ноември, в Радио Пловдив ще бъде представено третото преработено и допълнено издание на художествен- документалния роман „17 крачки към безсмъртието“, който е дело на журналиста Диян Никифоров.

За книгата ще говорят консултантите й Красимир Балъков и Валентин Михов – двама от героите в най-успешния период за родния футбол. Както и от страниците на творбата, на живо те също ще запознаят аудиторията с любопитни и несподеляни до момента преживявания от „Парк де пренс“ и последвалото лудо американско лято на следващата 1994 година.

В ефира на БНТ един от героите – Красимир Балъков, сподели какво си спомня от паметната нощ в Париж.

„Последната минута. Това е най-трогателното нещо, което няма да забравим никога. Не винаги се случва човек да вкара толкова важен гол в последната минута. Това ще ми остане завинаги в спомените. Това, че все още се говори за златното поколение не говори толкова добре за българския футбол“, каза Балъков.

След него думата взе и бившият президент на БФС Валентин Михов.

„Най-щастливият човек съм, че на 17 ноември можех да работя с тези велики момчета. Аз бях убеден, че ще стане нещо на мача с Франция. Щастливец съм, за нищо не съжалявам, аз съм горд с тези момчета, с Пената, с целия щаб, че направихме нещо, с което България може да се гордее“, добави Валентин Михов.

Той е категоричен, че докато в българските клубове има толкова много чужденци, няма да имаме силен национален отбор по футбол.

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