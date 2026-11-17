Нарастването със 100 % на преките чуждестранни инвестиции показва, че доверието в България расте. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Първомай, където участва в церемонията по първа копка на нова производствена сграда в базата на „Intuitive“, в непосредствена близост до съществуващия завод на компанията. В сградата ще се помещава производството на „FISBA“ – швейцарска компания и дългогодишен партньор на „Intuitive“, която произвежда прецизна оптика.

"В България имаме амбицията да внедряваме високотехнологични производства, да привличаме инвестиции, които развиват продукция с висока добавена стойност, да създаваме тук технологии и индустрии на бъдещето, да развиваме иновации. Тази е линията, която последователно отстоява нашето правителство, а ръстът на преките чуждестранни инвестиции със 100 процента от началото на тази година до момента в сравнение със същия период за изминалата година показва, че имаме ясна посока и доверието в България расте."

По думите на премиера Радев, именно с компании като тази страната ни става част от глобалната екосистема на високите технологии. Министър-председателят посочи, че високотехнологичната медицинска апаратура, включително прецизната оптика, както и микроелектрониката и изкуственият интелект са тези приоритетни области, които ще движат развитието на човечеството към по-висок стандарт и по-високо качество на живот. Радев акцентира и върху развитието на местната икономика.

„Ако доскоро Първомай беше известен с висококачествена селскостопанска продукция, все повече се утвърждава и като център на високотехнологични производства. Тук има уникални производства, с които много малко държави в света могат да се похвалят“, добави премиерът.

Министър-председателят Румен Радев изтъкна още, че за да се развива България като богата държава, трябва да се стимулират високотехнологичните експортно ориентирани производства. Премиерът припомни също така принципа, че един успешен инвеститор води след себе си втори инвеститор. По този начин се създава не просто модел на споделяне на обща технологична среда, а истинска екосистема на високи технологии и индустрии на бъдещето.