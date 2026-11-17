През следващите дни температурите ще бъдат по-високи от обичайните за това време на годината, особено в четвъртък и петък, когато в по-голямата част от страната се очакват стойности над 20°. Днес ще бъде по-топло от вчера с максимални температури между 13° и 18°, в София – около 13°.

В следобедните часове ще бъде слънчево с разкъсана облачност. Ще духа слаб вятър, а в Източна България и по Черноморието – умерен югозападен. След полунощ облачността ще се увеличава и на места в крайните западни райони ще превали, а в равнините, котловините и около водните басейни ще се образуват мъгли. Минималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°, а на морския бряг – между 11° и 14°.

Утре ще духа умерен и силен южен вятър и ще бъде още по-топло с максимални температури между 14° и 19°. Ще бъде облачно, в северозападната половина от страната с валежи от дъжд, на места интензивни и придружени от гръмотевична дейност. Предупреждения за силни пориви на вятъра са обявени в Северозападна и Югоизточна България, а в областите Враца, Монтана и Видин – и за значителни количества дъжд.

В планините ще духа силен и бурен югозападен вятър, по високите части – северозападен. Ще бъде облачно, с валежи в масивите от Западна България и Стара планина. Границата между дъжд и сняг ще бъде на надморска височина около 1700 метра. През нощта срещу четвъртък ще продължи да вали, главно в Северна България и планините.

През деня облачността ще бъде променлива, почти без валежи, а повишението на температурите ще продължи. През нощта срещу петък отново ще вали, предимно в Северна България и планините. През деня вероятността за валежи е малка, но ще бъде ветровито. През почивните дни предстои захлаждане. Ще има и слънчеви часове, но и валежи – в събота следобед и през нощта срещу неделя.