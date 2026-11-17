Депутатите от бюджетната комисия започнаха да разглеждат на първо четене държавния бюджет, бюджетите на Здравната каса и на общественото осигуряване.

Депутатите от водещата парламентарна комисия започнаха разглеждането на бюджетите с този на Националната здравноосигурителна каса. Общият размер на бюджета на Здравната каса е 5,68 млрд. евро, което е с 8,1% повече в сравнение с миналата година. Най-голямата част от средствата – над 2,5 млрд. евро, са предвидени за болнична помощ, а над 1,4 млрд. евро – за лекарства. Следват разходите за специализирана извънболнична медицинска помощ и за общопрактикуващите лекари.

Основните критики, отправени в залата както от опозицията, така и от социалните партньори, са свързани с липсата на реална реформа в здравната система. Въпреки че са предвидени допълнителни 81 млн. евро за профилактика и изследвания, според критиците тези дейности продължават да бъдат недостатъчно застъпени. Най-голям ресурс отново се насочва към болничната помощ – тоест към лечението на пациентите, след като вече са възникнали здравословни проблеми, вместо към превенцията им.

В пленарната зала бюджета на Здравната каса защити министърът на здравеопазването Катя Ивкова.

Катя Иквова, министър на здравеопазването: „В проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2027 г. са отразени политики на правителството, свързани с акцент върху профилактиката, както и предложенията на социалните партньори в същата насока.“ Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: „Две основни области трябва да бъдат положени усилия за правене на реформа. Да бъде стартиран преглед на публичните разходи, които на аналитична основа да направят препоръки за развитие на системата. Трябва да бъде решен по някакъв начин пак системно въпросът за доплащането в системата.“ Мария Минчева, зам.-председател на БСК: „Ние посрещаме със смесени чувства и трите бюджета. Очаквахме да видим действително по-конкретни мерки, които да променят философията на бюджета от предходните години, а виждаме, че се запазва структурата на заложените здравноосигурителни плащания. Ася Гонева, КНСБ: „Нашата претенция е за хоризонтална политика по доходите от поне 10%. Това се отнася и за здравеопазването. Известно е, че за поредна година там КТД не може да бъде подписан заради недостиг на средства.“

След като бъде приет за първо четене, Законъ за бюджета на Здравната каса предстои да бъдат разгледани и другите план-сметки. Обикновено целият процес по приемането на бюджетите отнема около месец.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска