Министерството на иновациите представи новия сайт "Сигма-Бюджет". Той дава възможност на всеки един гражданин по достъпен и разбираем начин да провери - къде отиват неговите данъци, в какви политики се инвестират, как се изпълнява приходната и разходна част на държавния бюджет по пера, какъв е дефицитът, инфлацията, тяхната динамика и движението на работната заплата.
Сайтът е разработен по поръчка на Министерството на иновациите, в партньорство с Института за пазарна икономика и Българската предприемаческа асоциация.
Иван Василев, министър на иновациите: "Сигма бюджет" показва какво значи бюджетът, как се харчат парите през 2025, 2026. Показва Проекта на бюджет за 2027 по разбираем начин. Добавили сме различни функции вътре, в които всеки един от вас може да види с калкулатор как неговата заплата отива в държавата, като проценти, като общи разходи, как тези пари после формират политики, как тези политики се формират и капиталови разходи, инвестициите, които променят средата около нас."