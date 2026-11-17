Министерството на иновациите представи новия сайт "Сигма-Бюджет". Той дава възможност на всеки един гражданин по достъпен и разбираем начин да провери - къде отиват неговите данъци, в какви политики се инвестират, как се изпълнява приходната и разходна част на държавния бюджет по пера, какъв е дефицитът, инфлацията, тяхната динамика и движението на работната заплата.

Сайтът е разработен по поръчка на Министерството на иновациите, в партньорство с Института за пазарна икономика и Българската предприемаческа асоциация.