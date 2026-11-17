Сухопътните войски се трансформират, защото се модернизира нещо старо, а ние няма какво да модернизираме. Това каза в навечерието на празника на Сухопътните войски говори командирът им ген. - майор Деян Дешков в "Денят започва".

ген. - майор Деян Дешков, командир на Сухопътните войски: "В дадения случай ние направо сменяме, защото няма какво да модернизираме. И в дадения случай ние говорим за началото, практическото начало, защото преговори, договори, разговори са нещо, което е доста виртуално. Когато нещо влезе наистина през порталите, личният став започне да се цапа, поти с него, да се замисля, че е предизвикателство и да търси начин и решение, това вече е началото, това вече е истинската работа. Тези първите машини, те ни са акцента на всичко, но те са акцента на началото, на трансформацията в Сухопътни войски. Така ги разглеждаме и ние."

Въпреки навлизането на дроновете, нищо не може да замени пехотата в съвременната война, допълни ген.-майор Дешко и цитира командира на сухопътните войски на Украйна:

"Нищо, нищо не може да замени пехота, танкове и артилерия, колкото и дронове да имате. Но без дроновете не може да решите и останалите въпроси. Т.е. доказателството от хората, които, за съжаление, водят война и оцеляват с цената на живота си и на своите близки, изводът е направен. Старите, наречено в кавички го казвам, старите концепции не са напуснали бойното поле и няма да го напуснат. Въпросът е, че трябва да бъдат от нов тип."

Проблем е именно скоростта на придобиването на новата техника и усвояването на новите способности.

"Има два фактора, които наистина влияят върху нас, а ние, говорейки, командирите и тези, които изготвяме заданията, проектите, се съобразяваме. Единият е, да го кажем, административно-бюрократичен, говорим за самите процедури и финансиране. Той е единия, който забавя ситуацията принципно. И вторият е темповете на производство на различните изпълнители, поради простата причина, че поръчките, особено в днешно време, са огромни, капацитетите не толкова големи."

Все още не е решен и въпроса с недокомплекта в армията, но се върви в правия път, допълни командирът на Сухопътните войски. Той коментира и замразяването на заплатите в армията през следващата година:

"Преминавайки по отношение на политиката, която е на министерството на отбраната по доходите, аз мисля, че се нямаше предвид и така го разбирам и аз, че няма да има такава политика. Напротив, просто към момента, с приемането на новия бюджет, тази политика е, да го кажем тази дума, която ни харесва много, но е замразена. Разбирайки го от състоянието и това, което се случва в момента и в останалите сектори. Но аз съм оптимист, че в рамките на годината ще се намери ресурс и този въпрос при изпълнение на данните приоритети и на правителството на държавата ще бъде решени, т.е. военнослужещите ще получат съответната актуализация."

Според ген.-майор Дешков в момента е постигнат баланс между трите вида въоръжени сили и те са еднакво във фокуса на министерството.

По думите на ген. Дешков се наблюдава интерес към служба в армията, има доста млади момчета, а и момичета, които имат желание да се включат в редиците й.

"Интересното е, че мотивацията този път, не говорим само единствено за социалния статус, а говорим именно с мотивацията за усвояване на тези неща, които ние можем да продължим като армия. Говорим за умения, говорим за боравене със специфична техника и говорим за готовности в екипи, за което ние реално се готвим ежедневно. Говорим и за тази обществена роля, която имат военнослужещите в услуга на обществото."

Той обясни, че няма как да се върне военната служба във вида, в който е била преди 30 години.

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