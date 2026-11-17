Делото за смъртта на 12-годишната Сияна, която загина при тежка катастрофа край село Телиш, навлиза във финалната си фаза. Днес трябваше да се проведе 13-ото съдебно заседание, на което да бъде представена комплексната съдебномедицинска и автотехническа експертиза. Очакваше се след изслушването ѝ, ако няма други искания за събиране на доказателства, процесът да премине към пледоарии и дори към произнасяне на присъда. Заседанието обаче беше отложено, след като от Окръжния съд в Плевен съобщиха, че съдията е болна и не може да присъства. На място пред съдебната палата беше бащата на момичето - Николай Попов, който участва в процеса като частен обвинител. Той научи за отлагането от медиите, след като пристигна за заседанието.

Николай Попов, баща на Сияна: „Това е най-отвратителното – че делата за смърт на пътя се превръщат във все по-голям тормоз за жертвите и за близките на пострадалите. Аз се подготвях за това дело дълго време, защото участвам активно в него. Станах сутринта в 4 часа, за да пътувам. Мои близки също пътуват насам, а се оказва, че дело няма да има, тъй като от вас научавам, че съдията е болна.“

Той изрази съмнение, че заболяването на съдията е случайно, и го свърза с предстоящото разглеждане на автотехническата експертиза.

„Смятам, че тя по-скоро се е разболяла от притеснение. Защо? Какво толкова я притеснява? Защото днешното заседание трябваше да разкрие безобразията в автотехническата експертиза“, каза Попов.

По думите му той е представил снимки, на които според него не се виждат описаните в предишната експертиза следи, послужили за изграждането на версията за механизма на катастрофата.

„Нито един от вашите колеги журналисти не видя така описваните следи от предишния експерт, които служиха за изготвянето на цялата предишна експертиза и за изграждането на конструкцията, която според мен целеше до известна степен да оневини водача. Днес трябваше да се разкрие истината с приемането на новата експертиза.“, заяви бащата на Сияна.

Попов постави въпроса и за промените в нормативната уредба, свързани с квалификацията и изпитите на вещите лица, които изготвят автотехнически експертизи. Той съобщи, че предишния ден се е срещнал с министъра на правосъдието и е поискал институциите да предприемат действия за преодоляване на проблема. Според него част от автотехническите експерти отказват да се явяват на въведените изпити, тъй като смятат, че изискванията са дискриминационни и се отнасят единствено до тяхната професионална група.

Николай Попов, баща на Сияна: „Вчера се срещнах с министъра на правосъдието, тъй като бяха направени промени в НПК и беше въведен изпит за вещите лица. Те го бойкотират, тъй като процесът се провежда от техния дуайен – така наречения професор, доктор на техническите науки Станимир Карапетков. Голяма част от вещите лица в България отказват да се явяват на този изпит.“

Той допълни, че според него е неправилно специални изисквания да се въвеждат само за автотехническите експерти, докато за медицинските, финансово-счетоводните и останалите вещи лица няма аналогична процедура.

Николай Попов, баща на Сияна: „Това за мен е правен абсурд и наистина нарушава правата им. Българската държава вместо да решава проблемите в правосъдието, забърква още и още по-големи каши. Нямам думи, честно ви казвам.“

По думите му проблемът е свързан и с обжалването пред Върховния административен съд на нормативните изисквания за вещите лица. Попов посочи, че тричленен състав на съда вече се е произнесъл по наредбата, но решението се обжалва пред петчленен състав. Той предупреди, че ако се стигне до отстраняване на експерта по делото и назначаване на нова експертиза, това може да забави процеса с още поне година.

„Това означава правене на съвсем нова експертиза и още една година най-малко забавяне“, посочи Попов.

Той призова институциите да предприемат спешни мерки, включително чрез законодателни промени или промени в наредбата, за да не бъдат блокирани дела за катастрофи в цялата страна.

„Призовавам управляващите и министъра на правосъдието, както вчера лично го помолих, да вземат отношение и да направят необходимото – с промени в законодателството, с промени в наредбата или с оттегляне на жалбата срещу решението за отмяна на наредбата. Така могат да бъдат отпушени стотици дела за ПТП“, заяви той.

Съобщението на съда е, че делото се отлага тази сутрин заради това, че съдията е болна. Съмнението обаче е на част от страните по делото – на частното обвинение в лицето на Николай Попов, че това разболяване не е случайно и че става дума за проблем с автотехническите експерти. Междувременно пред Окръжния съд в Плевен се очаква да се проведе и традиционният протест, който съпътства съдебните заседания по делото за смъртта на Сияна.

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