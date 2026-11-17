Екслузивно - само екип на БНТ бе допуснат до новите бойни машини "Страйкър" в 61-ва механизирана бригада само седмица, след като първите 5 бройки бяха предадедени на Сухопътните войски от воения завод "Терем - Ивайло". Николай Минков беше в Карлово, за да проследи на място как протича подготовката по техническото усвояване на бронетранспортьорите.

Това е бойната машина "Страйкър", най-новото попълнение на сухопътните войски, произведена от американската "Дженерал Дайнамикс". В случая става въпрос за модификация във вид на командно-щабна машина, която е снабдена с изключително съвременни електронни и оптични средства за наблюдение на бойното поле. Цялата обобщена информация постъпва в командния център.

Въпреки че първите 5 машини пристигнаха само преди седмица, екипажите водят интензивна подготовка от близо 6 месеца на "Страйкър"-и, предоставени от Съединените щати.

капитан Здравко Дайчев, заместник-командир по логистичното осигуряване на Първи механизиран батальон: "Основната цел е да военнослужещите да придобият новите способности и умения за експлоатиране, поддържане и използване на новата бойно-бронирана машина "Страйкър". Най-сериозните предизвикателства в момента са да сменим изцяло системата си на експлоатация на техниката, тъй като новият тип машина изисква много повече усилия и много повече умения и знания. В момента процесът на обучение е такъв: американските инструктори обучават нашите военнослужещи, за да може българските военнослужещи да придобият необходимите качества и умения, да станат те инструктори и след това те да обучат останалата част от нашия личен състав."

Ахмед Сарак е механик-водач. Признава, че най-сложната част от подготовката е управлението на машината в сложна метеорологична обстановка, на пресечен терен.

Ахмед Сарак, механик-водач в Първи механизиран батальон на 61-ва Стрямска механизирана бригада: "Най-трудно ни беше преодоляването с машината, различните терени, където видяхме вече и различните способности на самата машина. Машината дава различни способности, които са преминаване на водна преграда от метър и 20 дълбочина. Също така преодоляване на различни наклони и терени. Машината има хидравлика, която ни дава възможност да увеличи или да намали нейната височина спрямо терена. Машината е с 6 автоматични скорости, на асфалт може да развие до 100 км/ч., а на пресечена местност, в зависимост вече от самата местност, но до 50 км."

Истинско предизвикателство пред техническите екипи е да преминат от съветските БМП-та към американските бронирани машини. Една от основните задачи е демонтаж, обслужване и монтаж на двигателя, споделя младши сержант Христо Сираков.

младши сержант Христо Сираков: "Двигателят се дели на 3 компонента: двигател, скоростна кутия и охладителен модул. Двигателят е на "Ктер Пилар", 7200 кубика, мощност има от 350 конски сили. Дизелов, шестцилиндров, четиритактов двигател.И отдолу е скоростната кутия, която е "Алисън". Скоростна кутия, модел 3200, "Спешъл". Тя е за специални нужди към военните. Турбокомпресор и генератор."

Демонтаж, обслужване и ремонт на оръжейната система е друга част от обучението. До този момент екипажите на машината са преминали първия етап по основни познание за техническата експлоатация и обслужване на "Страйкъра". В момента тече втори, в който самите те получават подготовка как да обучават свои колеги в бъдеще. Предстои трети етап.

капитан Момчил Милев, младши експерт в отделение "Логистика на бригадата": "В третия етап вече, инструкторите, които вече са преминали втория етап, ще обучат наши нови специалисти и по този начин ще надградят първо своите знания и второ ще предадат знанията, които вече са получили, на нашите колеги за работа по-нататък с новата машина."

Част от програмата за овладяване на машината включва зареждане на "Страйкъра" с гориво в полеви условия, натоварване и разтоварване върху тежък влекач. Едва на следващ етап, когато пристигнат и бойните модификации, така наречените "Драгуни", ще стартира огневата и тактическа подготовка на екипажите.





