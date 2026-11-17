Тази сутрин се открива учредителната сесия на новия сръбски парламент след предсрочните избори на 25 октомври.

Подкрепената от студентското движение Студентска листа разполага с пълно мнозинство със своите 140 депутати в 250-местната Скупщина. Сръбската прогресивна партия на Александър Вучич спечели 103 мандата. Без представители остават партиите, които бяха част от предишните състави на парламента. Сръбските студенти призоваха гражданите да се съберат на митинг в подкрепа на новото мнозинство в Пионерския парк в 08.00 часа, местно време. Мястото е знаково, тъй като в продължение на близо година и половина то беше недостъпно за жителите на Белград и превърнато в лагер на привърженици на бившия президент Вучич.