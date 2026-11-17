От 08.00 ч. днес шофьорите, преминаващи от България към Румъния през Дунав мост при Русе, ще могат да заплащат таксата за преминаване чрез нова автоматизирана система, съобщиха от Агенция „Митници“.

Плащането ще се извършва по два начина – предварително чрез уеб приложението или на място чрез терминали за самообслужване. Ще се приемат дебитни и кредитни карти, както и специализираните карти за товарни автомобили. До 31 януари 2027 година ще остане възможно и плащането в брой на две отделни трасета. Цената на таксата остава непроменена, като за електронното плащане няма да се начисляват допълнителни такси. Новата система е разработена от Агенция „Митници“ с цел ускоряване на преминаването, намаляване на опашките и повишаване на прозрачността при отчитането на приходите.