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Жерар Депардийо се отказа да обжалва присъда за сексуално нападение

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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жерар депардийо обвинен изнасилване испанска журналистка
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Френската филмова звезда Жерар Депардийо се отказа да обжалва присъда за сексуално нападение и призна, че поведението му към жените често е било обидно.

Той поднесе "дълбоко и искрено" извинение.

Неочакваното решение на 77-годишния актьор беше оповестено в деня на гледането на обжалването в Париж. Така той остава виновен за посегателство срещу две жени по време на филмови снимкив Париж преди пет години.

Остава в сила и 18-месечната му условна присъда. Двете тъжителки, наречени условно Амели и Сара приветстваха развръзката като "победа" и "огромно облекчение".

#сексуално нападение #отказ от обжалване # Жерар Депардийо #присъда

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