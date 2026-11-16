Френската филмова звезда Жерар Депардийо се отказа да обжалва присъда за сексуално нападение и призна, че поведението му към жените често е било обидно.



Той поднесе "дълбоко и искрено" извинение.

Неочакваното решение на 77-годишния актьор беше оповестено в деня на гледането на обжалването в Париж. Така той остава виновен за посегателство срещу две жени по време на филмови снимкив Париж преди пет години.

Остава в сила и 18-месечната му условна присъда. Двете тъжителки, наречени условно Амели и Сара приветстваха развръзката като "победа" и "огромно облекчение".