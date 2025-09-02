"Седем години на ужас и ад": Депардийо се сдоби с ново обвинение за изнасилване

Френската кинолегенда Жерар Депардийо ще бъде отново съден по обвинение за изнасилване и сексуално посегателство. Жалба срещу актьора е подала колежката му Шарлот Арну. 76 годишният Депардийо е предаден на Парижкия наказателен съд.

"Седем години след това, седем години на ужас и ад". "Заповедта възстановява форма на съдебна справедливост. Мисля, че ми е трудно да осъзная колко огромна е тя. Изпитвам облекчение ", написа в Инстаграм 29-годишната актриса, която подаде жалба няколко дни след предполагаемото престъпление през 2018 година.

Според адвокатката на Арну, събитията са се разиграли на 7 и 13 август 2018 година в парижкото жилище на Депардийо. Той твърди, че е имало взаимно съгласие за акта. Разследван е от 16 декември 2020.

Три години по-късно, в писмо, публикувано във вестник "Фигаро" звездата от "Последното метро" и "Сирано дьо Бержерак" твърди, че никога не е злоупотребявал с жена, визирайки обвиненията на Арну.

През пролетта Жерар Депардийо беше осъден на 18 месеца условно затвор за сексуално посегателство над две жени на снимачната площадка на филм през 2021 година.