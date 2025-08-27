БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Шофьорът, обвинен за тежката катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев", остава в ареста

Карина Караньотова
Всичко от автора
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
При произшествието загина мъж - баща на три деца, негов приятел пострада тежко

софийската прокуратура поиска постоянен арест млад шофьор обвинен тежка катастрофа атв
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

От Софийската градска прокуратура поискаха постоянно задържане под стража на Валентин Асенов, който предизвика тежка катастрофа с АТВ в столичния квартал "Христо Ботев".

Взимайки предвид свидетелските показания, както и токсикологична експертиза, която показа наличието на канабис в кръвта, от прокуратурата сметнаха, че има реална опасност той отново да извърши престъпление.

Според тях Валентин Асенов е с висока степен на обществена опасност.

След инцидента от 14 юли той е напуснал местопроизшествието и не е съдействал.

Адвокатът на подсъдимия Мариян Марков обаче оспори това и каза, че веднага след катастрофата 19-годишният водач е оказал първа помощ на пострадалите. Според него изводите на прокуратурата, че ще извърши ново престъпление не са верни.

снимки: БГНЕС

От 14 юли до сега Валентин не бил извършил ново престъпление и затова и сега нямало да го направи. Клиентът му бил под влияние на стрес и освен това вече нямал книжка.

Адвокат Марков каза още, че удареното от клиента му АТВ се движело без светлини и с висока скорост. На записа обаче ясно се вижда, че то е с включени светлини.

Съдът отхвърли твърдението на адвоката на Валентин, че фаровете на АТВ-то не били включени, защото според свидетелски показания на собственика му те са автоматични.

Участъкът е бил сух, прав и осветен, казаха още от софийският градски съд. И още, че няма опасност Валентин да се укрие, обаче е налична такава да извърши ново престъпление.

Градския съд реши, че у Асенов липсва самосъзнание и е високорисков и затова го остави в ареста.

