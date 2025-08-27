Две жертви след тежка катастрофа край Котел

17-годишно момиче и момче на 20 години загинаха в тежка катастрофа край Котел. Произшествието на пътя в посока от село Градец е станало тази нощ, около 2.00 ч.

По първоначални данни лек автомобил "Ауди А3", управляван от 18-годишен младеж от Котел, е излязъл от пътното платно и е катастрофирал. В колата са пътували общо четирима души - водачът и трима пътници.

На място са загинали 17-годишно момиче и 20-годишен младеж. Шофьорът и друг пътник, на 18 години, са транспортирани в болница в Сливен.

На водача са взети проби за наличие на алкохол и наркотични вещества. По случая е образувано досъдебно производство.