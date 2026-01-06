БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Президентът Радев: Възнамерявам най-скоро да връча...
Чете се за: 01:17 мин.
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 02:42 мин.
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите...
Чете се за: 01:02 мин.
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Чете се за: 03:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Очаква се поскъпване на "Гражданска отговорност" от февруари, но не за всички

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Икономика
Запази
очаква поскъпване гражданска отговорност февруари всички
Слушай новината

Сериозен скок на задължителната застраховка "Гражданска отговорност" се очаква от февруари, но не за всички. Тогава влиза в сила системата "Бонус-малус", при която по-сериозни ще са сумите по полиците за шофьорите, причинили щети при катастрофи.

И в момента част от застрахователите прилагат подобна система, но след два месеца тя ще е задължителна. Очаква се тогава разликите в застраховките на различните потребители да достигнат и до 50%.

Експерти от бранша очакват, че именно това ще коригира пазара и рано или късно ще доведе до плавно увеличение на застраховката, така че тя да покрива всички щети и да не носи загуби на застрахователите. Общо повишение се очаква и заради поскъпването на услугите в сервизите за ремонт.

Средната цена на застраховката "Гражданска отговорност" за миналата година е между 250 и 270 лева, показват данните на брокери и застрахователи.

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "В началото на тази се забелязват единични случаи на минимално увеличение, което в голяма степен се дължи на промяната на валутата на това че се закръглят някои цени и не на последно място на повишението на услугите свързани с ремонти, поправяне на щети."

Допълнително увеличение се очаква след февруари при влизането на системата "бонус- малус".

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Има три промени - гаранционният фонд се фиксира на 6,50 евро, което е малко по-скъпо от 12 лева, другата е таксата за обезпечителния фонд пак 1% както беше преди, но с максимална такса 2 евро, което е със 70 цента по скъпо и третото е "бонус-малус", който ще направи цените много различни."

Така ще има и по-голяма справедливост на пазара.

Александър Цветков, главен изпълнителен директор на компания за онлайн застраховане: "В момента нашата статистика показваше, че цената на един застраховател и друг застраховател варира между 10 - 20 максимум до 30%."

След влизане в сила на системата обаче разликата ще бъде до 50 на сто, сочат прогнозите на брокери. Застрахователите очакват също така да има увеличение на цените на цялостната застраховка.

Венцислав Великов, застрахователен брокер: "Цената на "Гражданска отговорност" в България е много под средната в Европейския съюз и в еврозоната. Средната цена е около 500 евро. Не очаквам да я постигнем в близките година-две, но тенденцията е ясна. Ще се върви в нея посока."

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Крайно време да има една по-адекватна и справедлива цена каквото е дори в съседните нам държави, тя е неколкократно по-висока."

Неадекватната цена се усеща и от потребителите.

Димитър Драганов, шофьор: "На практика нищо не дават насреща като претърпиш произшествие. Някакви дребни суми, които нищо не ти покриват."

Брокери отбелязват, че в голяма степен това се дължи и на изкривяване на пазара.

Николай Логофетов, изпълнителен директор и член на СД на застрахователен брокер: "Все още промоции, начини да се сваля изкуствено цената на гражданската отговорност и такива дъмпингови цени не са в полза на никого.

Отклоненията се следят внимателно и от Комисията за финансов надзор

Васил Големански, председател на КФН: "Ще бъдем достатъчно толерантни към бизнеса и нашите поднадзорни лица, но там където се нарушава законодателството ще бъдем достатъчно строги. Да има определени проблеми в застрахователния сектор с определени дружества, но ние даваме нашите предписания и очакваме те да бъдат изпълнявани."

Повишаване на цените се очаква и в другата автомобилна застраховка - каско, заради поскъпването на услугите по ремонт.

#Гражданска отговорност #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Една трета от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
2
Празнуваме Богоявление! Честит Йордановден!
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в новата валута
3
Първите пенсии в евро: Над 2 млн. души ще получат парите си в...
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в пощенските клонове?
4
Левовете в евро: Има ли проблеми при смяната на валутата в...
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
5
На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река Тунджа
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста
6
Григор Димитров започна 2026 година с победа над Пабло Кареньо Буста

Най-четени

Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
1
Картите за градския транспорт в София с новите цени в евро от днес
Почина великият Димитър Пенев
2
Почина великият Димитър Пенев
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка чрез банкомат след 01.01.2026 г.?
3
Моите въпроси за €: Ще може ли да се внасят левове по сметка...
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
4
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
5
Конспирациите и еврото: За дяволските знаци и златния резерв
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с призив за монети
6
"Ненужните стотинки за така нужните каузи" - читалище с...

Още от: У нас

Температурите се понижават, очакват се валежи - включително и сняг
Температурите се понижават, очакват се валежи - включително и сняг
Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус Разширяват възрастовата граница за безплатна имунизация срещу човешки папилома вирус
Чете се за: 03:47 мин.
"Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи "Референдум": 82% от българите очакват новата година да донесе нови кризи
Чете се за: 00:45 мин.
Управителят на БНБ: Това е нова глава на паричната ни история Управителят на БНБ: Това е нова глава на паричната ни история
Чете се за: 00:57 мин.
Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото Продължават проверките на НАП и КЗП след въвеждането на еврото
Чете се за: 02:15 мин.
"Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка "Моите въпроси за €": Вземат ли такса банките при внасяне на левове по сметка
Чете се за: 00:37 мин.

Водещи новини

Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви проблеми се сблъскват хората
Как институциите виждат първите дни на еврото у нас и с какви...
Чете се за: 04:37 мин.
България и еврото
Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро Засилено полицейско присъствие около пощите и банките в първия ден на пенсиите в евро
Чете се за: 03:32 мин.
България и еврото
Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство Президентът Радев призова партиите да изпълнят обещанията за ремонт на изборното законодателство
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста На Богоявление: В цялата страна спазиха традицията за хвърлянето и спасяването на кръста
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
След "ерата Мадуро": Кой ще реши съдбата на Венецуела
Чете се за: 04:20 мин.
По света
Коалицията на желаещите обсъждат гаранции за сигурността на Украйна
Чете се за: 03:52 мин.
По света
В капана на зимата: Транспортен хаос и прекъсвания на тока в Европа
Чете се за: 01:00 мин.
По света
Калофер почете 178 години от рождението на Христо Ботев
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ