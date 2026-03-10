Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас. Двамата са на възраст 41 и 32 години и са задържани на 12 януари в близост до военен обект. Неофициално обвинението е за шпионаж в полза на родината им.

И двамата обвиняеми са служили в армията в Украйна, но са пенсионирани. От миналата година живеят в Испания.

41-годишният мъж е служил в отдел "Безпилотни военни системи", 32-годишният е бил десантчик в армията на Украйна. Нито адвокатите на обвиняемите, нито прокуратурата коментираха случая заради секретна информация, която има по разследването.

Следващото заседание е на 17 март, тогава Софийският градски съд отново ще заседава по мерките за неотклонение.

Не е ясно кога и как са пристигнали в България. Обвиняемите отказа коментар пред журналисти.