ИЗВЕСТИЯ

Отново с час напред: На 29 март преминаваме към лятното...
Спират движението по "Дунав мост" при Русе за 5...
Тръмп заплаши Иран: Смърт, огън и ярост ще властват над...
Горящ автобус блокира движението между Стара Загора и...
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас

У нас
двама бивши военни украйна арестувани обвинени шпионаж нас
Двама бивши военни от Украйна са арестувани и обвинени за шпионаж у нас. Двамата са на възраст 41 и 32 години и са задържани на 12 януари в близост до военен обект. Неофициално обвинението е за шпионаж в полза на родината им.

И двамата обвиняеми са служили в армията в Украйна, но са пенсионирани. От миналата година живеят в Испания.

41-годишният мъж е служил в отдел "Безпилотни военни системи", 32-годишният е бил десантчик в армията на Украйна. Нито адвокатите на обвиняемите, нито прокуратурата коментираха случая заради секретна информация, която има по разследването.

Следващото заседание е на 17 март, тогава Софийският градски съд отново ще заседава по мерките за неотклонение.

Не е ясно кога и как са пристигнали в България. Обвиняемите отказа коментар пред журналисти.

