БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Запази
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Слушай новината

"Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред "Политико".

Изявлението му дойде в деня, в който организаторите започнаха обратното броене на 100-те дни до първенството. "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк беше осветена в чест на събитието. На церемонията присъстваха и талисманите - лосът Мейпъл, ягуарът Заю и белоглавият орел Клъч.

За първи път първенството ще бъде в три държави: Съединените щати, Канада и Мексико. Началото е на 11 юни. Иран е в група G заедно с Нова Зеландия, Белгия и Египет. Но ударите на Съединените щати поставят участието на страната под въпрос.

#Доналд Тръмп #САЩ #Световно първенство #футбол #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
1
Гледайте световното първенство по биатлон до 21 г. по БНТ 3
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
2
Ударите срещу Иран: Посолството на САЩ в Рияд е атакувано с дронове
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
3
Вторият фронт на Израел: Продължава размяната на удари с Хизбула
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
4
Цената на петрола: Иран заплашва да атакува кораби в Ормузкия проток
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на българите от Близкия изток
5
Премиерът Андрей Гюров: Сигурността е приоритет при евакуацията на...
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната
6
Иран призова Съвета за сигурност на ООН да спре войната

Най-четени

Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач „Ейбрахам Линкълн“
1
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница: здрави, но без дом
2
Две бебета близначета живеят в Националната кардиологична болница:...
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента "Bangaranga"
3
DARA ще представи България на "Евровизия 2026" с песента...
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
4
Въздушни удари са засегнали болница в Техеран
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от продължителна война
5
Кая Калас предупреди: Целият Близък изток може да загуби от...
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност
6
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за...

Още от: Близък изток

Пети ден удари в Близкия изток
Пети ден удари в Близкия изток
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море
Чете се за: 01:05 мин.
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
Няма радиоактивно изтичане след ударите по ядрения обект в Натанз Няма радиоактивно изтичане след ударите по ядрения обект в Натанз
Чете се за: 00:30 мин.
Израел обяви ликвидирането на командир на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“ Израел обяви ликвидирането на командир на ливанския корпус на елитните ирански сили „Кудс“
Чете се за: 00:57 мин.
Тръмп: Ще прекъснем търговията с Испания Тръмп: Ще прекъснем търговията с Испания
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Пети ден удари в Близкия изток
Пети ден удари в Близкия изток
Чете се за: 01:37 мин.
По света
Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток Очаква се днес да започнат евакуационни полети на българи, блокирани в Близкия изток
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море Франция изпраща самолетоносача "Шарл де Гол" в Средиземно море
Чете се за: 01:05 мин.
По света
На места преди обяд ще бъде мъгливо На места преди обяд ще бъде мъгливо
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Изборът на нов подуправител на БНБ - кой ще заеме мястото на Анрей...
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Последен ден за регистрация на партии и коалиции за изборите през...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на...
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Над 100 ученици се включиха в първото Национално състезание по...
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ