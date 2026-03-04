Тръмп: "Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол

"Наистина не ми пука" дали Иран ще играе на световното първенство по футбол. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред "Политико".

Изявлението му дойде в деня, в който организаторите започнаха обратното броене на 100-те дни до първенството. "Емпайър Стейт Билдинг" в Ню Йорк беше осветена в чест на събитието. На церемонията присъстваха и талисманите - лосът Мейпъл, ягуарът Заю и белоглавият орел Клъч.

За първи път първенството ще бъде в три държави: Съединените щати, Канада и Мексико. Началото е на 11 юни. Иран е в група G заедно с Нова Зеландия, Белгия и Египет. Но ударите на Съединените щати поставят участието на страната под въпрос.