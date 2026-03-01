Въздушни удари са засегнали болница в Техеран

Израелската армия обяви, че е разрушила щаб-квартирата на Иранската революционна гвардия, както и на иранското разузнаване. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще засили ударите си по Техеран. Малко по-рано бяха ударени централата на иранската държавната телевизия и болница в Техеран. А в Израел, най-малко 9 души са загинали от ирански въздушни удари.

Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Същевременно американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по повече от 1000 ирански цели, откакто започнаха операцията си в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ.