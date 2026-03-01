БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща...
Чете се за: 06:17 мин.
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Въздушни удари са засегнали болница в Техеран

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:07 мин.
Запази
въздушни удари засегнали болница техеран
Снимка: АП/БТА
Слушай новината

Израелската армия обяви, че е разрушила щаб-квартирата на Иранската революционна гвардия, както и на иранското разузнаване. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че Израел ще засили ударите си по Техеран. Малко по-рано бяха ударени централата на иранската държавната телевизия и болница в Техеран. А в Израел, най-малко 9 души са загинали от ирански въздушни удари.

Белият дом съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е разговарял с лидерите на Израел, Бахрейн и Обединените арабски емирства, предаде Ройтерс. Повече подробности относно съдържанието на разговорите не се съобщават на този етап.

Същевременно американските въоръжени сили съобщиха, че са нанесли удари по повече от 1000 ирански цели, откакто започнаха операцията си в Иран вчера. Новината оповести Централното командване на САЩ.

#ударите срещу Иран #Доналд Тръмп #САЩ

Водещи новини

След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?
След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще...
Чете се за: 06:17 мин.
По света
1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай 1400 български туристи са в Близкия изток, най-много са в Дубай
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай Министър Околийски за Националната детска болница: Звучи като "Белене" в здравеопазването, някакви хора имат интерес да протакат процеса до безкрай
Чете се за: 10:42 мин.
У нас
"Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи "Сирени вият ден и нощ, не можем да се приберем": Разказ от първо лице на блокирани в Близкия изток българи
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Мишените на Иран: Втори ден Техеран атакува страни в Персийския залив
Чете се за: 04:27 мин.
По света
Иран съобщи, че е атакувал американския ядрен самолетоносач...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Водата поскъпва в по-голяма част от страната
Чете се за: 01:17 мин.
Икономика
Благородна мисия: Български лекари прегледаха двойки от Албания с...
Чете се за: 02:47 мин.
По света
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ