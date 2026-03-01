След смъртта на Хаменей: Иранският президент обеща отмъщение, ще падне ли режимът на аятоласите?

Върховният лидер на Иран е мъртъв. Американският президент Доналд Тръмп и иранските медии потвърдиха, че аятолах Али Хаменей е бил убит по време на ударите на Съединените щати и Израел. Ликвидирани са около 40 високопоставени иранци. В отговор иранският президент Масуд Пезешкиан обеща отмъщение.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да не предприема ответни мерки. Но и днес Израел и Иран продължиха да си разменят удари.

Най-малко 9 души са загинали при ирански удари срещу Израел.

Техеран е отворен за всякакви сериозни усилия за деескалация. Това е заявил външният министър на страната в телефонен разговор с оманския си колега. Според иранския първи дипломат Абас Арагчи - Вашингтон и Тел Авив не трябва да разчитат на смяна на режима в Ислямската република след смъртта на върховния лидер Али Хаменей. Иран предприе нови смъртоносни удари срещу Израел и държавите от Персийския залив в неделя, за да отмъсти за смъртта на своя аятолах, който беше убит в събота.

Централното командване на САЩ обяви, че самолетоносачът "Ейбрахам Линкълн" е бил обстрелван, но не е бил улучен от ирански ракети.

Пентагонът твърди, че американските военноморски сили са разрушили 9 ирански военни кораба. Иранската революционна гвардия пък заяви, че е поразила три американски и британски петролни танкера с ракети в Персийския залив и Ормузкия проток.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Израел атакуват Иран, защото се опасяват от разработването на ядрени оръжия през следващите седмици.

Какво се промени в Техеран след смъртта на Хаменей и има ли вече избран наследник?

Върховният лидер на Ислямската република е убит! Новина, която нито поддръжниците, нито противниците на режима в Техеран предполагаха, че скоро ще чуят.

"Негово Преосвещенство аятолах Сейед Али Хосейни Хаменей, в стремежа си да защити свещеното светилище на Ислямската република Иран, изпи сладката, чиста чаша на мъченичеството и се присъедини към Върховното небесно царство."

След прецизната операция на Израел и Съединените щати е разрушен "Дома на ръководителя" - така се нарича внушителният комплекс от сгради, в който повече от 4 десетилетия се е решавала съдбата на Ислямската република.

Доналд Тръмп, прзидент на Съединените щати: "Хаменей, един от най-злите хора в историята, е мъртъв. Това е справедливост не само за народа на Иран, но и за всички велики американци и хората от много страни по света, които са били убити или осакатени от Хаменей и неговата банда кръвожадни бандити."

ЦРУ от месеци следяло Али Хаменей. Първоначално операцията трябвало да се проведе през нощта, от американското разузнаване обаче получили информация, че аятолахът ще се срещне с висши военни. При атаката срещу комплекса на върховния лидер са загинали около 40 души.

Според медийни съобщения дъщерята и внуците на аятолах Хаменей също са убити. Иран твърди, че по време на операцията в южната част на страната са били убити около 150 души, включително деца в училище.

Иранската революционна гвардия обеща да започне "най-свирепата" операция срещу Израел и Съединените щати.

Съобщи, че с 4 балистични ракети е атакувала американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн".

Подложи Израел на удари. Ирански ракети достигнаха и Бет Шемеш, където загинаха 9 души. Улучена е синагога, както и общественото бомбоубежище.

Ицхак Херцог, президент на Израел: "Бъдете силни, това е историческо, историческо усилие да се промени траекторията на Близкия изток към различно бъдеще, бъдеще на мир."

В Иран беше обявен 40-дневен траур и беше свикан временен съвет, който ще управлява страната до избор на нов върховен лидер. В Съвета влизат президента Масуд Пезешкиан, ръководителя на съдебната власт, както и Алиреза Арафи, който е от Съвета на пазителите.

Масуд Пезешкиан, президент на Иран: "Временният съвет започна работа и с Божията помощ ще продължим със сила пътя на имам Хомейни."

Иранският външен министър съобщи, че до ден-два може да стане известен новият Върховен лидер. За противниците на режима обаче новината за смъртта на аятолах Хаменей означава началото на края на Ислямската република.

Иран сякаш преживява най-сериозните промени и властта на аятоласите търпи най-сериозния удар, откакто държи управлението през последните 47 години.