Водата поскъпва в по-голяма част от страната

От 1 март водата в много градове поскъпва. Причината - влиза в сила решението на Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) от края на миналата година.

Регулаторът беше определил новите цени през декември с цел да влязат в сила от януари. По молба на тогавашния министър на регионалното развитие Иван Иванов държавните дружества задържаха увеличението. Водата тогава поскъпна в София, защото дружеството не е част от Българският ВиК холдинг, а е дадено на концесия.

В Благоевград водата поскъпва с 12,2%, Бургас с 1,4%, Варна - 6,6%, Велико Търново - 8,8%, Видин - 1%, Враца - 8,9%, Габрово - 8,4%, в Добрич ще плащат с 1,1% по-малко .

В Кърджали водата поскъпва с 13,7%, Кюстендил - 1,1%, в Ловеч - 4,1 %, в Монтана с 3,1 %, в Пазарджик поевтинява с 1 %, в Перник намаление на цената с 3,3%.

Увеличението на цената в Плевен е със 7,3%, Пловдив с 4 %, в Разград с 1,1 %, в Русе с 9,3 %, Силистра с 4,8 %. В Сливен ще плащат с 3,4 % по-евтино. В Смолян водата поскъпва със 7,9%.

В София област водата поевтинява с 1,1 %.

В Стара Загора водата поскъпва с 2,6 %, в Търговище с 4,7 %, Хасково с 5,6 %. В Шумен водата поевтинява с 0,8 %, в Ямбол с 11,8 %.