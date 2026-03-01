София в празнично настроение за 1 март (ГАЛЕРИЯ)

На 1 март София грейна в бяло и червено за празника на Баба Марта. Още от ранните сутрешни часове десетки временни щандове за мартеници бяха разположени по булевардите и около пешеходните зони, като най-голяма концентрация имаше в района на центъра.

Снимки: Андрей Радев

Граждани от различни възрасти се спираха, за да изберат символични бяло-червени гривни, брошки, гердани обици, пръстени или друга форма на мартеници, които по традиция се разменят с пожелание за здраве. Търговци отчитат засилен интерес в дните преди празника, а на самия 1 март потокът от купувачи остава постоянен през целия ден.

Настроението по улиците е приповдигнато и заради топлото време. Много столичани вече носят мартеници на реверите си или вързани на ръката, а празничната атмосфера внася усещане за наближаваща пролет.