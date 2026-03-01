БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай Младенов

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 02:02 мин.
Трима души са загинали при ирански атаки в ОАЕ, съобщи Николай Младенов
Снимка: АП/БТА
Трима души са загинали (пакистанец, непалец и бангладешец) и 58 са с леки наранявания след иранските атаки по Обединените арабски емирства. Това съобщи във Фейсбук върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов. Ранените са от различни националности: ОАЕ, Египет, Етиопия, Филипини, Пакистан, Иран, Индия, Бангладеш, Шри Ланка, Азербайджан, Йемен, Уганда, Еритрея, Ливан и Афганистан.

"На втория ден от иранската атака, която започна на 28 февруари 2026 г., въздушните сили и системите за ПВО на ОАЕ са се справили с огромен брой заплахи: общо 165 балистични ракети, 2 крилати ракети и 541 ирански дрона. Само сутринта днес са унищожени 20 балистични ракети (8 са паднали в морето), 2 крилати ракети и 311 дрона. За съжаление, 21 дрона са улучили граждански цели. От началото на атаката 165 балистични ракети са изстреляни, от които 152 са унищожени, 13 са паднали в морето. 2 крилати ракети и двете са унищожени. 541 дрона, от които 506 са прихванати и унищожени, 35 са паднали на територията на ОАЕ и причинили материални щети, за съжаление и човешки жертви", пише Младенов.

Падналите шрапнели и отломки от прехващанията са причинили щети на някои граждански обекти в различни райони. Властите са реагирали незабавно.

"Всичко е под контрол, засегнатите места са обезопасени, а медицинската помощ е оказана на пострадалите. Системите за отбрана тук са наистина впечатляващи – показват висока ефективност и готовност да се справят с всякакви заплахи", посочва Младенов.

