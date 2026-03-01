БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация

Министерството на външните работи на Република България следи с нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на нашите партньорски държави в Залива. Това посочват от институцията в позиция, публикувана на официалната интернет страница.

Положени бяха всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство, посочват от Външно министерство.

Вместо да покаже въздържаност, като нанася удари по страни в региона, Техеран днес разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност.

"Настояваме Иран да прекрати тези действия, като изпълни условията, които биха отворили възможност за възобновяване на диалога и за постигане на решение в съответствие с очакванията на международната общност и с демократичните стремежи на иранския народ", пише още в позицията на МВнР.

#ударите срещу Иран #позиция на МВнР

Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток
Служебният премиер Андрей Гюров с призив към българите в района на Близкия изток
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България Иван Христанов: Няма непосредствена заплаха за България
Чете се за: 02:15 мин.
МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток МВнР призовава за преустановяване на всякакви пътувания в региона на Близкия изток
5327
Чете се за: 01:52 мин.
Атанас Мерджанов: Основната цел на БСП е да си върне доверието на левите избиратели Атанас Мерджанов: Основната цел на БСП е да си върне доверието на левите избиратели
Чете се за: 02:55 мин.
Николай Попов чрез своето гражданско движение "Сияние" влиза в политиката Николай Попов чрез своето гражданско движение "Сияние" влиза в политиката
Чете се за: 02:42 мин.

Много българи остават блокирани в Близкия изток
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Оливия Дийн триумфира на наградите "Брит" с четири статуетки
Чете се за: 04:52 мин.
Още
