МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация

Министерството на външните работи на Република България следи с нарастваща тревога действията на режима в Иран, насочени включително и срещу цивилни обекти на територията на нашите партньорски държави в Залива. Това посочват от институцията в позиция, публикувана на официалната интернет страница.

Положени бяха всички усилия, за да бъде убеден Иран, че международната общност не може да допусне развитието на ядрената му програма, както и обезпокоителното му ракетно производство, посочват от Външно министерство.

Вместо да покаже въздържаност, като нанася удари по страни в региона, Техеран днес разширява обхвата на опасната военна ескалация, за която носи отговорност.