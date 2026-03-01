Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт

Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов публикува във фейсбук актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последната иранска атака.

Той посочва, че според съобщението на Министерството на отбраната от началото на нападението въздушните сили и системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. От 137-те ракети 132 са свалени, а 5 са паднали в морето. От 209-те дрона 195 са прихванати, а 14 са паднали на територията на страната или във водите, причинявайки минимални материални щети на някои граждански обекти."

"Властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт", пише Младенов. Той осъди атаката като "грубо нарушение на суверенитета и международното право" и "страхлив акт, който заплашва мира в региона".

Младенов подчерта, че всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини. Според него ситуацията в момента е спокойна, хората са дисциплинирани и безопасността остава абсолютен приоритет.