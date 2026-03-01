БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
Върховният лидер на Иран: Кой беше аятолах Али Хаменей?
Чете се за: 04:57 мин.
DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в...
Чете се за: 02:07 мин.

ЗАПАЗЕНИ

В развитие

УДАРИТЕ СРЕЩУ ИРАН

Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Запази
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт
Снимка: БТА
Слушай новината

Върховният представител на Съвета за мир в Газа Николай Младенов публикува във фейсбук актуализация за ситуацията в Обединените арабски емирства след последната иранска атака.

Той посочва, че според съобщението на Министерството на отбраната от началото на нападението въздушните сили и системите за противовъздушна отбрана са прихванали и унищожили успешно 137 балистични ракети и 209 дрона, насочени към страната. От 137-те ракети 132 са свалени, а 5 са паднали в морето. От 209-те дрона 195 са прихванати, а 14 са паднали на територията на страната или във водите, причинявайки минимални материални щети на някои граждански обекти."

"Властите реагираха мигновено – всичко е под контрол, местата са обезопасени, а безопасността на хората е осигурена по най-високия стандарт", пише Младенов. Той осъди атаката като "грубо нарушение на суверенитета и международното право" и "страхлив акт, който заплашва мира в региона".

Младенов подчерта, че всички страни от региона запазват правото си да защитават територията, гражданите и жителите си по всички необходими начини. Според него ситуацията в момента е спокойна, хората са дисциплинирани и безопасността остава абсолютен приоритет.

#ударите срещу Иран #Николай Младенов #ОАЕ

Водещи новини

Много българи остават блокирани в Близкия изток
Много българи остават блокирани в Близкия изток
Чете се за: 04:42 мин.
По света
Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран Алиреза Арафи е определен за временен върховен лидер на Иран
Чете се за: 00:47 мин.
По света
МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация МВнР с призив към Иран да се въздържа и да не разширява военната ескалация
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ) Новодомците в Белица: Мечките Гордо и Флоренция за пръв път се докоснаха до трева и сняг (СНИМКИ)
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Николай Младенов от ОАЕ: Безопасността на хората е осигурена по...
Чете се за: 01:35 мин.
По света
Руският президент Путин нарече смъртта на иранския аятолах...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Критики към служебната власт след заседанието на Съвета по сигурността
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Оливия Дийн триумфира на наградите "Брит" с четири статуетки
Чете се за: 04:52 мин.
Още
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ