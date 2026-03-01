DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце

"Bangaranga" наистина беше фаворит и в моето сърце. Има вътре послание, има народни звуци, много силен балкански стил, енергия и много силна музика според мен". Това каза DARA пред Георги Любенов, след като България избра песента, с която ще се представим на "Евровизия" във Виена на 14 май.

"Исках да представя на публиката разнообразие, да успее да ме види в различни стилист6ики и се чудех дали ще разпознаят коя съм аз. И много ми харесва, че в крайна сметка за 10 години те познават кой е образът, който най-много ми отива и кой е най-правилното, с който аз мога да представя България", призна изпълнителката.

Готова съм да приема формата на вода и просто да следвам посоката, която тепърва предстои, каза още певицата.

"Аз съм подготвена с всички аутфити, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера най-скоро време, кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият директор, с когото ще работим. И сега тепърва всичко ще се променя. Танците, сцената, костюмите", каза DARA.

На сцената във Виена DARA обещава да представи България по най-добрия начин.