САЩ и Израел нанесоха удари срещу Иран. Служебният премиер Андрей Гюров: "Няма директна военна опасност за България"

DARA призна: "Bangaranga" беше фаворит и в моето сърце

У нас
Готова съм да представя България по най-добрия начин на Евровизия, каза певицата след избора

"Bangaranga" наистина беше фаворит и в моето сърце. Има вътре послание, има народни звуци, много силен балкански стил, енергия и много силна музика според мен". Това каза DARA пред Георги Любенов, след като България избра песента, с която ще се представим на "Евровизия" във Виена на 14 май.

"Исках да представя на публиката разнообразие, да успее да ме види в различни стилист6ики и се чудех дали ще разпознаят коя съм аз. И много ми харесва, че в крайна сметка за 10 години те познават кой е образът, който най-много ми отива и кой е най-правилното, с който аз мога да представя България", призна изпълнителката.

Готова съм да приема формата на вода и просто да следвам посоката, която тепърва предстои, каза още певицата.

"Аз съм подготвена с всички аутфити, имаме екип, който е готов с различни концепции. Подготвени сме с всичко. Очаквам да разбера най-скоро време, кога точно ще снимам, но скоро заминавам за Стокхолм, защото там е същият директор, с когото ще работим. И сега тепърва всичко ще се променя. Танците, сцената, костюмите", каза DARA.

На сцената във Виена DARA обещава да представи България по най-добрия начин.

"Сигурно се обещавам, че ще представя България по най-добрия начин. Дали чрез пеене на сцената, дали чрез разговори и запознанства. Винаги съм смятала, че мога да съм добър дипломат и човек, който да прави мостове между народите. И това е моя мечта."

