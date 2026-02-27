БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Министър Иван Христанов: Получихме сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност

Виолета Русенова
министър иван христанов сигнализирах премиера заплаха националната сигурност
Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Сигнал за потенциална заплаха за националната сигурност са получили в Министерството на земеделието, за което е вече е известен и премиерът. "Снощи получихме сигнала, сигнализирали сме службите. Започнали сме проверки. Не мога да разкрия повече на този етап", това заяви служебният министър на земеделието Иван Христанов на брифинг, докато представяше екипа си.

Той вече внесе сигнал в прокуратурата за злоупотреби за близо половин милион лева, свързан с т.нар.“златна фадрома”.

Сега обаче отказа да даде повече детайли за сигнала, за който са информирали и ДАНС.

Христанов коментира, че няма да се огъне. Вчера от "Има такъв народ" прочетоха декларация с информация за служебния министър на земеделието и храните за негови назначения и призоваха президента Илияна Йотова да поиска оставката му.

"Последните дни бяха наситени с безпрецедентни атаки. Чухме, че съпругата ми имала интереси в някакви лаборатории, което е клевета и измама. Много интересно, че тази атака съвпадна със сигнала до прокуратурата", посочи Христанов.

И допълни:

"Първият ни приоритет е прозрачност. Тази прекрасна сграда се превръщаше в задкулисие.
Ние гарантираме секторът да не бъде повлиян от смяната. Искаме да уверим всички, че ще се работи по график. Борбата с корупцията остава върховен приоритет. Колкото и месеца да имаме - три или шест, ние ще използваме всяка минута за общественото благо."

