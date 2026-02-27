Тошко Йорданов: Стабилността и контролът на цените са основни успехи на ИТН от управлението

Стабилността на страната, контролът върху цените на електроенергията и ефективната реакция при кризата с горивата са част от основните успехи на ИТН от управлението. Това заяви в "Денят започва"Тошко Йорданов. председател на парламентарната група на ИТН, като добави, че коалиционните компромиси са оставили политически щети, но партията остава единствената дясна сила, която се противопоставя на политическото покровителство.

Попитани с какво политическо наследство излиза ИТН от управлението, Йорданов подчерта, че всяка партия, която се стреми към власт, се сблъсква с трудности, но отговорността изисква реализиране на обещанията към избирателите:

„Всяка една политическа партия се стреми да бъде в управлението, за да може да реализира това, което е обещала на избирателите. В момента, в който се окаже в управлението и започне да реализира тези неща, върху нея се стоварват всякакви лъжи, поне в нашия случай, защото сме в управлението. Какво прави партията някак си отива на заден план в общественото пространство, но това е нормален процес. В крайна сметка, ако една партия иска да е отговорна, трябва да се опита да реализира това, което е обещала, независимо от последствията, дори да търпи политически щети. С нас беше така. Без нас нямаше да се случат поне три, даже четири важни неща.“

Йорданов изброи основните успехи на ИТН в управлението:

„Едното е, каквото и да се приказва, една година България имаше стабилно управление без големи корупционни скандали и сътресения – до бюджета страната си вървеше добре и относително стабилно."

Като второ той изтъкна цената на електроенергията. По думите му без участието на ИТН цената щеше да е тройна или четворна. Третото, което посочи, е кризата с горивата.

"Ако не беше реагирало правителството и ние, в момента горивата щяха да са много по-скъпи и "Нефтохим" нямаше да работи.“



На въпроса дали компромисите по време на управлението са оправдали средствата, той обясни:

„Когато сте в коалиция, няма партия, която да не прави компромиси. Най-големият компромис беше бюджетът заради БСП, защото те са лява партия. Ние бяхме интересна конфигурация – БСП – лява партия, ние дясна и ГЕРБ по средата. В момента всички страдат, че бюджета го няма. Грешката беше, че не се довърши диалогът със социалните партньори.“

По въпроса за управлението с Борисов и Пеевски, Йорданов отбеляза: „По-добре горивата да са на нормални цени и електричеството. Политически всички носят щети, ние нямаме избор.“

Той призна, че ИТН не е успяла да комуникира достатъчно ефективно с обществото.

Йорданов посочи, че ИТН е единствената дясна партия, която се противопоставя на политическото покровителство и случаи като трагедията в Петрохан. Той подчерта необходимостта от публичен регистър за педофилията и изрази съмнения за съществуването на политически чадър по този случай.

Йорданов добави, че продължават да събират сигнали за министъра на земеделието и ще ги покажат, като заговори и за случаи на фалшиви ваксинации на животни.

Йорданов отрече твърденията, че техен депутат е свързан с Христофорос Аманатидис - Таки.

Вижте целия разговор с Тошко Йорданов във видеото.