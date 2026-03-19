Почина легендарният синоптик Минчо Празников
Почина легендарният синоптик Минчо Празников

почина легендарният синоптик минчо празников
На 88-годишна възраст е починал синоптикът Минчо Празников. Това съобщи във Фейсбук колегата му Иво Андреев.

"Отиде си Минчо Празников. Легендата на времето, незаменим приятел, учител и огромен човек. Благодаря ти за всичко, големи Буда - почивай в мир", пише в публикацията си Андреев.

Минчо Празников е роден на 9 февруари 1938 г. в Дряново. Кръстен е на дядо си - опълченец, 2 пъти раняван при боевете за Шипка. Любопитното фамилно име идва от прозвище на прадядо му, който оправдавал отсъствията си от училище с църковни празници.

Метеорологията го влече още от ранна възраст. Завършва Физическия факултет на СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Физика и метеорология". Работи 22 години като синоптик във Военновъздушните сили.

В периода 1986-2000 г. работи в Националния институт по метеорология и хидрология.

#Минчо Празников #синоптик #кончина

