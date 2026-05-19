Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и актуални предавания“ в БНТ

Веселина Петракиева е новият директор на дирекция „Новини и актуални предавания“ в Българската национална телевизия. Досега на позицията нямаше титуляр и изпълняващ длъжността беше Добрина Чешмеджиева.

„Българската национална телевизия е категоричен лидер в новините и публицистичните предавания. Наскоро в Съвета за електронни медии беше представено проучване на агенция „Мяра“, което показа, че 36,4% от хората посочват БНТ като медията с най-обективна информация по време на изминалата предизборна кампания пред останалите две големи телевизии, които имат общо 20,2%, както и че над 50% от българите имат положително отношение към БНТ. Благодаря на всички колеги за това постижение, което ни задължава да бъдем още по-прецизни в работата си и още по-всеотдайни към нашите зрители. Г-жа Петракиева е изключителен професионалист и вярвам, че заедно с доказания екип от журналисти в БНТ предстои само да надграждаме високата обществена оценка“, каза Милена Милотинова, генерален директор на БНТ.

„Приемам с радост и отговорност да се присъединя към нюзрума на Българската национална телевизия, която е еталон за бърза и достоверна информация, качествена публицистика и разследваща журналистика“, каза от своя страна Веселина Петракиева.

С дългогодишна журналистическа кариера Веселина Петракиева има богата професионална експертиза в медиите и мениджмънта на съдържание за телевизия, радио и дигитални платформи, в ръководството на екипи и управлението на редакционни процеси. Бивш главен редактор „Новини“ в bTV Media Group, тя е отличена с редица журналистически награди, сред които „Продуцент на годината“, „Златен чадър“, „Глас на годината“ и др.