България посреща DARA, БНТ със специално студио - "Урокът "Bangaranga"

Днес в 18.00 ч. във фоайето на "Пристигащи" на Терминал 2 на летище "Васил Левски" - София феновете могат да посрещнат DARA, която донесе историческа победа на България на "Евровизия 2026".

Очаквайте от 17.00 часа по БНТ 1 пресконференцията с първите думи на DARA след победата във Виена.

В 17.30 часа ще бъде излъчена извънредна емисия "По света и у нас", а от 18.00 часа започва и специалното студио "Урокът Bangaranga" и посрещането на DARA.

Заедно с водещия Драгомир Драганов ще бъдат Йорданка Христова, Тита, Вениамин и Дичо. Ще се включат още и Любо Киров, Мария Илиева и Криско.