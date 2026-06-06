БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на...
Чете се за: 03:45 мин.
"Световните звезди“ надделяха над България в...
Чете се за: 04:15 мин.
4 станаха жертвите на тежката катастрофа на...
Чете се за: 00:15 мин.
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не...
Чете се за: 34:37 мин.
Трета жертва на тежката катастрофа на "Челопешко...
Чете се за: 01:00 мин.
Минута е деляла автобуса от пламъци: Пожарникари...
Чете се за: 00:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Украинска атака върху руския град Санкт Петербург

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази
украинска атака руският град санкт петербург
Слушай новината

Безпрецедентна украинска атака с дронове върху руския град Санкт Петербург, ден след като Владимир Путин отказа да се срещне с украинския лидер за преговори.

Свалени са най-малко 140 украински дрона в Ленинградска област, съобщиха местните власти.

Летателните апарати са прелетели 1000 км на север.

За първи път от началото на войната властите в Санкт Петербург призоваха жителите да останат по домовете си в последния ден на местния икономически форум. Цел на украинското нападение е била военноморската база в Кронщад – основно пристанище за руския балтийски флот.

Украински дронове атакуваха и нефтохранилище в Краснодарския край в южната част на Русия, където избухна голям пожар.

#руския град # Санкт Петербург #украинска атака

Последвайте ни

ТОП 24

Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
1
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
2
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
3
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки автомобили, съобщи заместник градският прокурор
4
Категорично вината за катастрофата е на шофьорите на леки...
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали, 3 жертви, версия за гонка между автомобили
5
Тежката катастрофа на „Челопешко шосе“: 17 пострадали,...
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на „Челопешко шосе“
6
Трима души остават в тежко състояние след катастрофата на...

Най-четени

Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
1
Почина журналистът и депутат Любен Дилов-син
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при катастрофа на Северната тангента в София
2
Осъдиха на 4 години затвор мъжа, причинил смъртта на полицай при...
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се движел с над 150 км/ч (ОБЗОР)
3
Шофьорът, врязал се в автобус на "Челопешко шосе", се...
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки шофьорски книжки
4
Двамата шофьори, причинили катастрофа с автобус в София, са с чешки...
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на "Челопешко шосе"
5
10 линейки, две жертви и 9 пострадали при катастрофата на...
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети, тел и други отпадъци, установиха учени
6
Птиците започват да използват в ухажванията си стъклени предмети,...

Още от: Европа

Лъв XIV в Испания: Социалните теми и въпроси за миграцията ще бъдат акцент в програмата му
Лъв XIV в Испания: Социалните теми и въпроси за миграцията ще бъдат акцент в програмата му
Армения между изтока и запада Армения между изтока и запада
Чете се за: 14:27 мин.
82 години след десанта в Нормандия: Различна визия на САЩ за традиционните съюзници 82 години след десанта в Нормандия: Различна визия на САЩ за традиционните съюзници
Чете се за: 03:17 мин.
Папа Лъв XIV започна седемдневното си посещение в Испания Папа Лъв XIV започна седемдневното си посещение в Испания
Чете се за: 02:52 мин.
Изповед на DARA пред BBC Изповед на DARA пред BBC
18273
Чете се за: 01:37 мин.
Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща Размяна на удари: Путин и Зеленски не се споразумяха за среща
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите, причинили катастрофата на "Челопешко шосе"?
Фаталната гонка: Какво се знае за шофьорите на автомобилите,...
Чете се за: 03:45 мин.
У нас
Четири са вече жертвите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“ Четири са вече жертвите след тежката катастрофа на „Челопешко шосе“
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Незаконният град край Варна: Днес трябваше да бъде премахната оградата на селището Незаконният град край Варна: Днес трябваше да бъде премахната оградата на селището
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Украинска атака върху руския град Санкт Петербург Украинска атака върху руския град Санкт Петербург
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Агресивен мъж се опита да похити автобус в Бургас
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Йордан Терзийски: „Продължаваме Промяната“ работи за...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
И.ф. главен прокурор Ваня Стефанова: Прокуратурата не трябва да...
Чете се за: 34:37 мин.
У нас
Изповед на DARA пред BBC
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ