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Максималните температури в четвъртък ще са между 32° и 37°

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Предупреждение за опасно високи температури е обявено отново, в почти цялата страна. Максималните температури ще достигнат стойности между 32° и 37°, в София – около 33°. До обяд навсякъде ще бъде слънчево, но по-късно през деня главно над Западна и Централна България ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Вятърът ще бъде слаб, в Източна България умерен, с посока от североизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Минималните температури няма да паднат под 20°, максималните ще бъдат 29° - 31°. Температурата на морската вода е 24° - 25°. Вълнението на морето ще бъде 1 -2 бала. В планините преди обяд ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купесто-дъждовна облачност и на отделни места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра –около 17°.

До края на седмицата и в началото на следващата ще преобладава слънчево време, но след обяд ще се развива купеста, а в петък и в неделя, главно над западната половина от страната и Североизточна България, и купесто-дъждовна облачност.На отделни места там, с по-голяма вероятност в планинските райони, ще има краткотрайни валежи, в петък и в неделя – с гръмотевици.

В нощните часове ще бъде почти тихо, през деня вятърът ще е слаб до умерен, предимно от североизток,в петък и събота в западната половина от страната временно от север-северозапад. Дневните температури в началото ще останат без съществена промяна, предимно между 32° и 37°, към неделя, когато вероятността за валежи на повече места в страната се повишава, ще се понижат с 1 - 2 градуса. В понеделник само на отделни места в планините в Югозападна България ще превали краткотраен дъжд.

#максимални температури #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

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