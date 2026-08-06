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81 години от бомбата над Хирошима: 50 000 участваха във възпоменателните церемонии

Теодора Гатева от Теодора Гатева
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Япония отбелязва 81 години от първата атомна бомбардировка срещу Хирошима през 1945 година.

Около 50 хиляди души от 123 държави взеха участие във възпоменателната церемония. В 8.15 сутринта - часът на пускането на бомбата, беше запазена минута мълчание в памет на загиналите. Според последните данни, преките жертви на ядрения удар са 78 хиляди души. До края на 1945 година броят на загиналите, включително и заради радиацията, е около 140 хиляди. След като постави венец на символичния гроб на жертвите, премиерът Санае Такаичи каза, че ще направи всичко по силите си за свят без ядрени оръжия, и в който има траен мир.

#81 години #възпоменателни церемонии #Хирошима

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