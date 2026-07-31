Ива Михайлова: Полицаят, направил измерванията за експертизата на прокуратурата, няма необходимото образование

Съдът гледа делото на Ива Михайлова, която пострада при катастрофа между Кочани и Щип и от октомври не може да напуска родния си град, дори за да се лекува извън него. Вчерашният ден беше белязан от напрежение в съдебната зала.

БНТ: Защо показанията на Дейвид породиха такова напрежение в съдебната зала и такава остра реакция от страна на прокурора според теб?

Ива Михайлова, обвиняема: „Моето мнение е, че това е единственият човек, който пряко е видял всичко. Това не му хареса на прокурора, защото противоречи на експертизата, която е направена от прокуратурата. Прокурорът по всякакъв начин се опитва да защити полицията в случая, които имат вина за самата катастрофа. И всички други показания, които са в моя полза, той ги отхвърля по всякакъв начин.“

БНТ: За два дни изслушахме 14 свидетели плюс един полицейски служител, който е извършил огледа и е изготвил протокола. От катастрофата кое е най-абсурдното нещо, което видя?

Ива Михайлова, обвиняема: „Най-абсурдното нещо беше, че полицаят, който е правил измерванията за самата експертиза на прокуратурата, всъщност няма необходимото образование за това.“

БНТ: Ти представи нов документ, който доказва, че имаш нужда от лечение, което не може да бъде предоставено на територията на Република Северна Македония. Очакваш ли най-накрая да те пуснат в България, за да се лекуваш?

Ива Михайлова, обвиняема: „Очаквам да, с новата медицинска експертиза. Както чухте вчера и вие, съдията каза, че до днес най-късно ще имаме отговор за това.“

Мъжете, които са пътували в автомобила, ударил се в колата на Ива, свидетелстваха, че в автомобила са превозвали лайсни, които по време на катастрофата са имали неконтролирано движение. Вероятно една от тези лайсни е ранила човека, който по-късно е починал от кръвозагуба. По това разследване обаче лайсните нито са иззети като веществени доказателства, нито е изследвано дали има кръв по тях, нито дали нараняванията на починалия са причинени от тях. Това е необясним пропуск в разследването.

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