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Гора, нападната от вредители: От какво изсъхнаха вековни ели над Дупнишко?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Малинова
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Снимка: Снимката е илюстративна
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В Дупница огромни площи изсъхнали елови насаждения. Смесена комисия е натоварена да установи причината и засегнатите видове. Около 800 декара е засегнатата площ. Оказва се, че това са два вида вредители, гъба.

инж. Иван Коюв, горски инспектор в ЮЗДП: "В началото на този месец беше направено изследване от експерти от РДГ Кюстендил, БАН и Лесозащитна станция – София. Взеха се проби от дърветата, които бяха изследвани в лабораториите на БАН. Установи се, че изсъхването на иглиците на елата е причинено от два вида патогенни гъби – „Делфинея“ и „Неонекрия“. Има масово пожълтяване на иглиците на елата, което е неприятна гледка и може да доведе до по-сериозни проблеми. Направени са предписания, има голяма вероятност гората да се възстанови от тези два патогена. Ако това прерасне в изсъхване на дърветата, ще бъдат предприети санитарни сечи. Вероятността да се стигне до сеч е голяма, но все пак ще дадем шанс на гората да се възстанови. Към края на месец август – септември вече ще има по-ясна картина дали изсъхването на игличките на елата ще доведе до изсъхване на цели дървета. След това ще бъдат предприети необходимите мерки за изсичане на сухите дървета, ако такива бъдат установени."

Вижте повече във видеото

#изсъхнала гора #вредители #гора #Дупница

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