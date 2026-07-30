Утре е последната възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август

Последна възможност за купуване на стаж за пенсия преди да поскъпне от 1 август. В момента стажът струва колкото и миналата година, но след ден вече ще е по-скъп с 14 евро на месец или със 165 евро на година. В кои случаи си заслужава да се плати, ако имаме навършени години за пенсия, но нямаме достатъчно осигурителен стаж – Виолета Русенова направи изчисленията.

Над 4100 души са си купили стаж за пенсия през миналата година. Причината – имат навършените години, но не и необходимия осигурителен стаж. Дали ще се окаже в ситуацията на един от тях, в НОИ идва да провери и Галин, който сега е на 63 години. Чака да разбере дали времето, през което е следвал, ще му бъде признато.

Галин, работещ: „Затова съм тук. Бил съм студент в чужбина, военна книжка и сега в момента проучвам. Тъй като съм учил навремето в Съветския съюз, а тези 5 години уж се признават, те трябва да получат информация от Русия. От една година чакам да видя дали е получена, или не е получена.“ БНТ: „Ако нямате достатъчно стаж, бихте ли си купили?“ Галин, работещ: „Да, бих.“ БНТ: „А знаете ли колко струва?“ Галин, работещ: „Да, гледах – за година беше 1000 и няколко евро.“

Цената на стажа зависи от размера на минималния осигурителен доход, който до момента е 550.66 евро, но от 1 август се изравнява с минималната работна заплата. Така на практика, колкото по-висока става тя, толкова по-скъп става стажът. Досега цената му за година беше малко над 1308 евро, а вече ще е 1473 евро.

Средно 22 месеца стаж си купуват лицата, които искат да се пенсионират. За първите три месеца в хазната от това са влезли над 3.5 млн. евро.

За миналата година почти 36.5 милиона лева са платили българите за вноски за стаж. Икономистът Юлиан Войнов е откупил максималното по закон – 5 години. Ако на човек обаче не му достигат повече от 5 години, съветът му е да не купува и напомня, че при недостатъчен стаж пенсия се отпуска при навършени 67 години.

Юлиан Войнов, икономист: „Ако има хора, на които не им достигат малко години, но са получавали над средната заплата, да го кажем така, има смисъл да платят тези вноски, защото липсата на стаж, особено когато е под 35 години, всъщност ще ги накара да работят до 67-годишна възраст. А ако ги платят, те ще могат да спрат да работят на 65 години, получавайки висока пенсия. Тази висока пенсия при всички случаи ще компенсира разхода, който те са направили за закупуване на стаж за тези 5 години. Ако той няма този стаж, трябва да работи още 2 години допълнително – до 67-годишна възраст. И за тези две години пълната пенсия, която ще вземе, е по-голяма от сумата, която ще трябва да плати.“

Така 5 години стаж от 1 август вече ще струват 7368 евро. Според икономиста това има смисъл само за хора, осигурявали се на високи доходи. Много българи обаче споделят, че са били ощетявани през годините.

Юлиан Войнов, икономист: „Вече ако се е осигурявал на по-малки заплати, на минимална работна заплата, няма никакъв смисъл.“

В момента обаче така е направена пенсионната система, че хората, които са се осигурявали цял живот на максималния осигурителен праг, получават значително по-малко, отколкото е позволената по закон максимална пенсия.

Николай Пенев, 66 г.: „При положение че на мен ми трябват 10 години, няма какво да се доплаща, защото това, което платя, не знам дали един ден ще мога да го взема. Имаше недобросъвестни работодатели, които внасяха осигуровките на 4 часа, даже на два часа."

Евгения Панталеева, работещ пенсионер: „Не ми стигаха, доплатих си, за да получавам пенсия. Всеки трябва да се осигурява на реалните осигуровки в реалния размер, иначе батакът е голям.“

Данните на НОИ сочат и че през последната година значително намаляват хората, които си купуват стаж.









