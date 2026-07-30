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Напрежение след края на Университатя - Левски, Веласкес предотвратил сериозен конфликт

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Спорт
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Румънски медии твърдят, че е имало спречкване в тунела към съблекалните след радостта на "сините“ за класирането в третия квалификационен кръг на Шампионската лига

напрежение края университатя левски веласкес предотвратил сериозен конфликт
Снимка: Startphoto.bg
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Напрежение е възникнало непосредствено след края на реванша между Университатя Крайова и Левски, завършил 2:2 и донесъл класиране на българския шампион за третия квалификационен кръг на Шампионската лига. Според информация на румънското издание DigiSport, в тунела към съблекалните почти се е стигнало до физическа саморазправа между представители на двата отбора.

По данни на медията повод за ескалацията е станало демонстративното празнуване на един от футболистите на Левски, което е предизвикало остра реакция от страна на домакините.

В публикацията се твърди, че играчи и членове на треньорските щабове са си разменили остри реплики, блъскали са се и напрежението бързо ескалирало в района на тунела.

Според DigiSport най-активен в разправията е бил спортният директор на Университатя Крайова Марио Фелгейраш. Конфликтът обаче не е прераснал във физическа саморазправа, след като старши треньорът на Левски Хулио Веласкес се е намесил и е направил забележка на своя футболист, с което е успокоил ситуацията.

Румънската медия разкрива още, че домакините са изпълнили предварителната договорка с Левски относно ВИП делегацията на българския клуб. Според информацията „сините“ са получили възможност да доведат около 200 души, като голяма част от тях са били привърженици, които по този начин са си осигурили места на стадион "Йон Облеменко“.

До момента няма официални позиции от двата клуба относно описаните от румънските медии събития след края на срещата.

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#УЕФА Шампионска лига 2026/2027 #ФК Университатя Крайова #Хулио Веласкес #ПФК Левски София

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