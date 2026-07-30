Балкански грандове дебнат Левски в плейофния кръг по пътя към Шампионската лига

Левски вече гледа към плейофите на Шампионската лига, след като елиминира Университатя Крайова и си осигури място в третия квалификационен кръг на турнира. Следващото препятствие пред шампиона на България е казахстанският Кайрат Алмати, а при нов успех "сините“ ще бъдат само на една крачка от основната фаза на най-престижния европейски клубен турнир.

Жребият за плейофите ще се проведе на 3 август, когато Левски ще научи срещу кого може да се изправи при евентуално преодоляване на Кайрат.

Сред възможните съперници личат някои от най-именитите клубове на Балканите, сред които Цървена звезда, Динамо Загреб и АЕК Атина.

Класирането над Университатя Крайова гарантира на възпитаниците на Хулио Веласкес европейски футбол поне до края на календарната година. Дори и да отпадне в следващите кръгове на Шампионската лига, Левски вече си осигури място в основната фаза на Лигата на конференциите.

Столичният клуб мечтае за първо участие в основната фаза на Шампионската лига от сезон 2006/07, когато стана първият български отбор, достигнал до групите на турнира.

Потенциални съперници на Левски в плейофите на Шампионската лига:

Победителят от двойката Цървена звезда (Сърбия) – Апоел Беер Шева (Израел)

Победителят от двойката Динамо Загреб (Хърватия) – Кауно Жалгирис (Литва)

Селтик (Шотландия)

Победителят от двойката Слован Братислава (Словакия) – Мялби (Швеция)

АЕК Атина (Гърция)