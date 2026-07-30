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Жители на село Крумово с колективна жалба заради чести токови удари

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
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Чете се за: 05:27 мин.
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Жители на пловдивското село Крумово сигнализират за системни проблеми с електрозахранването. По думите им през последните месеци има чести и резки токови удари, а през последните две седмици прекъсванията са се увеличили значително. Хората твърдят, че електричеството спира по няколко пъти на ден, което вече е довело до повреди на електроуреди в домовете им. Заради проблема жителите организират колективна жалба до „Електроразпределение Юг“. Само за ден и половина в подписката са се включили над 220 души. Инициатор на жалбата е Мария Величкова, която обяснява, че проблемът не е нов, но през последните седмици ситуацията е станала непоносима.

Мария Величкова, инициатор на подписката: „Проблемът не е от вчера. Той е от няколко месеца. Аз съм инициатор да бъде написана жалбата, но инициативата е на цялото село, защото от месеци има изключително много токови удари.“

По думите ѝ само в един от последните дни електрозахранването е прекъснало три пъти.

„Неприемливо е в 21-и век да звъним по два-три пъти на ден на аварийния телефон, да идват служители и да казват, че всичко е наред. Не, не е наред. Разговаряхме с хората в селото - всеки има някакъв проблем. Вече има изгорели уреди, включително и при мен“, допълва тя.

Сред засегнатите са и домакинства, които използват помпи за поливни системи.

Мария Величкова, инициатор на подписката: „Всяка къща има помпа. Моята е на четири метра под земята. При всеки токов удар трябва да излезем, да рестартираме помпата и отново да я пуснем. Не знам докога ще издържи, защото токовите удари са изключително чести.“

Съпругът ѝ Костадин Величков също посочва, че прекъсванията създават постоянни проблеми в домакинството.

„Най-големият ми проблем е помпата. Имаме и проблеми с рутерите - няколко пъти доставчиците са идвали да ги сменят, защото са изгорели“, разказва той.

По думите му при други жители щетите са по-сериозни.

„На мой съсед му изгоря микровълнова печка, която дори е имало опасност да се запали“, допълва Величков.

Друг жител на селото описва как е повреден негов електроуред вследствие на токов удар.

„Както си затоплях храната и микровълновата работеше, изведнъж започна да грее много силно и моментално изключи. Рутерите също няколко пъти са изгаряли. Добре е тези проблеми да бъдат решени, защото ситуацията не е нормална“, разказва той.

Проблемите засягат и бизнеса в района. Кметът на Крумово Стоян Минчев заявява, че получава множество сигнали от фирми, работещи на територията на селото и в близост до него.

Стоян Минчев, кмет на с. Крумово: „При тях проблемите са, че производствените линии спират по няколко пъти на ден. Налага се да рестартират машини, спира им работният процес, а при някои вече има изгорели машини.“

Той допълва, че има сигнали и от жители за повредени домакински уреди.

„Имам сигнали за два изгорели хладилника. Климатикът на моите родители също изгоря. Получаваме сигнали и за ниско напрежение“, казва кметът.

Подписката ще бъде изпратена до „Електроразпределение Юг“ - централното управление на дружеството и мрежовия район в Пловдив и Асеновград. Според Стоян Минчев обаче комуникацията с дружеството е затруднена.

Стоян Минчев, кмет на с. Крумово: „Опитваме се да се свържем с EVN всеки път, но е много трудно с този телефон за сигнали, който използва изкуствен интелект. Хората масово не могат да се свържат. Когато успеем да подадем сигнал, получаваме отговор, че ще бъде проверено.“

От „Електроразпределение Юг“ съобщават, че е извършен анализ на ситуацията в село Крумово. Според дружеството причините за прекъсванията през последните дни са свързани основно с метеорологични условия и контакти на птици с въздушни електропроводи. Жителите обаче не приемат това обяснение.

„Не съм съгласна, защото през последната седмица не сме имали лоши метеорологични условия, а прекъсванията продължават - минимум по два пъти на ден. Последните дни са слънчеви, няма лошо време“, заявява Мария Величкова.

Жителите на Крумово ще продължат да събират подписи до първата седмица на август и настояват за конкретни мерки за решаване на проблема.

Вижте още в прякото включване на Антоанета Андреева

#чести #колективна жалба #село Крумово #токови удари #жители

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