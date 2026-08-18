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Новата формула: Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора , Репортер: Галена Паскова
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Общество
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Снимка: илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Минималната заплата догодина може да се увеличи с до 47 евро. Това показват първоначалните сметки на експерти от работната група за новата формула. Бизнесът и синдикатите спорят за размер на най-ниското възнаграждение в диапазона от 620 до 667 евро.

Социалните партньори се разбраха увеличението на минималната заплата да зависи от поскъпването на малката потребителска кошница, ръста на медианната и средната брутна заплата за предходната година и брутната добавена стойност на един зает за 10 години назад.

Петър Ганев, ИПИ: "Медианната заплата е тази, която разделя хората на две, т.е. един милион души получават под нея, един милион души получават над нея."

Добрин Иванов, АИКБ: "Когато този размер на медианна работна заплата е по-скоро близо до долната половина, това означава, че множеството хора получават ниски доходи. А когато е по-близък до горната половина означава, че имаме по-високи доходи в икономиката."

Идеята е четирите индикатора да имат еднаква тежест. Целта по формулата да се определи горна граница за увеличение на минималната заплата от 1 януари. Долната е размерът на най-ниското възнаграждение през настоящата година. Така бизнесът и синдикатите ще преговарят в точно определени рамки. Какво показват първоначалните сметки за 2027-ма?

Добрин Иванов, АИКБ: "620,20 евро, което е стойността на настоящата МРЗ и 667,27, което е горната граница. В този диапазон, ако следваме този механизъм, трябва да бъде определен размера на МРЗ."

Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика: "Не мога да спекулирам в момента с цифри по отношение на горната граница, тъй като за да бъде изчислена тя ни трябват окончателни статистически данни, конкретни от НСИ и окончателно съгласие за начина, по който се формира формулата за МРЗ и за нейния горен праг".

Според икономисти индикаторите в новата формула ще забавят ръста на минималната заплата.

Петър Ганев, ИПИ: "Много от тези показатели няма да растат с темпа, с който към момента е растяла средната заплата. Знаем имаше 15% на година и повече. Ако искаме все пак малко да вкараме този бюджет в рамки сравнително бързо малко да охладим потреблението и инфлацията е хубаво така малко да се свием и темпа на нарастване на минималната заплата."

Окончателно решение за размера на минималната заплата ще вземе правителството. Социалните партньори още не са се разбрали за механизма, по който ще се проверява адекватността на формулата за минималната заплата Ясно е, че адекватността на механизма ще се проверява веднъж на 3 години.

#МРЗ #минимална работна заплата #новини в Метрото

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