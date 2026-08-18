30 години по-късно: Ще има ли осъдени за убийството на хип-хоп легендата Тупак Шакур

30 години след шокиращото убийство на хип-хоп легендата Тупак Шакур, в Съединените щати започна дело срещу предполагаемия организатор на покушението.

В едно от най-знаковите за музикалната индустрия дела, пред съда в Лос Анджелис ще бъде изправен Дуейн "Кийф Ди" Дейвис. Мъжът е сочен като ръководител на групата, извършила стрелбата срещу Тупак.

Рапърът беше убит в Лас Вегас, когато е само на 25 години, но вече се е утвърдил като една от най-големите звезди на своето време.

Извършителите на покушението така и не бяха наказани, докато в скорошни мемоари обвиняемият Дейвис сам не разкри, че е свързан със случая, макар и пред съда да пледира невинен.