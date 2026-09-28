Румен Спецов: Задачата ми беше да осигуря достъпни цени на горивата за българските граждани

Основната ми задача като особен търговски управител беше да гарантирам непрекъснатата работа на „Лукойл“ и да осигуря достъпни цени на горивата за гражданите и бизнеса. Това заяви Румен Спецов в позиция до БНТ.

„По света и у нас“ потърси бившия особен управител след като министърът на икономиката Александър Пулев заяви, че действията на Спецов са довели до ликвидна криза в „Лукойл“. Според вицепремиерът Румен Спецов е водил псевдосоциална политика с цените на горивата.

Цялата позиция на бившия особен управител Румен Спецов: