Иран ли стои зад предполагаемия заговор за атентат срещу базата "Феърфорд"?

Във Великобритания, Отделът за борба с тероризма разследва дали Иран стои зад предполагаем заговор за бомбен атентат срещу базата "Феърфорд" на Кралските военновъздушни сили.



Петима мъже бяха задържани вчера сутринта след сигнал, че три подозрителни микробуса се движат към базата в западната част на Англия, използвана от Съединените щати за удари срещу Иран.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че петимата са имали намерение да нанесат "големи щети".

Те са били обект на разследване от страна на британските и американските власти.

Според източник, запознат с разследването, най-вероятният мотив е свързан с Иран, но се разглеждат и възможностите за руска саботажна операция или ислямистки заговор.