Летището в Катания остава затворено заради пепел от Етна

Летището в Катания, на италианския остров Сицилия, днес следобед остана затворено за въздушно движение заради избълвана от вулкана Етна пепел, предаде ДПА, като се позова на летищната управа.

Забраната за излитане и кацане, въведена вчера, е удължена до полунощ (22:00 ч. по Гринуич) днес, съобщи на уебсайта си операторът на летището.

В последните месеци летище Катания-Фонтанароса неведнъж спираше работа или полетите до него биваха значително ограничавани заради пепелта от Етна - най-активният вулкан в Европа. В момента той изхвърля пепел от североизточния кратер и тя се носи на юг от вятъра.

Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология облакът от пепел сега се носи на височина от 4 километра.

Катания-Фонтанароса е най-голямото летище на о-в Сицилия и петото по големина в Италия. То се използва от голям брой чуждестранни туристи и когато е затворено, авиокомпаниите пренасочват пътниците си към летищата в Палермо или Комизо.