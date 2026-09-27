БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия
Чете се за: 01:12 мин.
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е...
Чете се за: 13:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Летището в Катания остава затворено заради пепел от Етна

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
По света
Запази
летището катания остава затворено заради пепел етна
Слушай новината

Летището в Катания, на италианския остров Сицилия, днес следобед остана затворено за въздушно движение заради избълвана от вулкана Етна пепел, предаде ДПА, като се позова на летищната управа.

Забраната за излитане и кацане, въведена вчера, е удължена до полунощ (22:00 ч. по Гринуич) днес, съобщи на уебсайта си операторът на летището.

В последните месеци летище Катания-Фонтанароса неведнъж спираше работа или полетите до него биваха значително ограничавани заради пепелта от Етна - най-активният вулкан в Европа. В момента той изхвърля пепел от североизточния кратер и тя се носи на юг от вятъра.

Според италианския Национален институт по геофизика и вулканология облакът от пепел сега се носи на височина от 4 километра.

Катания-Фонтанароса е най-голямото летище на о-в Сицилия и петото по големина в Италия. То се използва от голям брой чуждестранни туристи и когато е затворено, авиокомпаниите пренасочват пътниците си към летищата в Палермо или Комизо.

#Етна #Катания #летище

Последвайте ни

ТОП 24

Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив – Хасково край Садово
1
Таксиметров шофьор загина при челен удар на пътя Пловдив –...
Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас догодина ще допринесе за привличането на повече туристи
2
Илин Димитров: Провеждането на “Евровизия” в Бургас...
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за следващото лято
3
Повече полети до Варна и Бургас дават повече оптимизъм за...
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива
4
В Гърция подготвят нов пакет от мерки срещу скъпите горива
Николай Иванов в предаването "Зала на славата"
5
Николай Иванов в предаването "Зала на славата"
Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по спортна акробатика
6
Вилиана Костадинова и Кристиан Манолов седми на световното по...

Най-четени

Почина Марина Влади
1
Почина Марина Влади
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
2
На 27 години почина синът на Синди Крауфорд
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София – Варна
3
Тежка катастрофа отне живота на четирима души на пътя София –...
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на Петрохан
4
"Гнус ме е": Слави Трифонов унищожи паметната плоча на...
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
5
БНТ променя програмата си в памет на сценариста Христо Илиев - Чарли
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на помощта за отопление
6
20 000 семейства без доходи ще получат наведнъж пълния размер на...

Още от: Европа

Напрежение заради шествие в Северна Ирландия - католици и протестанти са отцепени от полицията
Напрежение заради шествие в Северна Ирландия - католици и протестанти са отцепени от полицията
Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува петима души Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува петима души
Чете се за: 00:30 мин.
Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им Швейцарците отхвърлиха на референдум засилване на неутралитета им
Чете се за: 02:15 мин.
Автобус се преобърна в Южна Германия – двама души загинаха, а десетки бяха ранени Автобус се преобърна в Южна Германия – двама души загинаха, а десетки бяха ранени
Чете се за: 01:52 мин.
Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7 жертви на сексуално насилие Визитата на папа Лъв XIV във Франция: Светият отец се среща със 7 жертви на сексуално насилие
Чете се за: 01:57 мин.
Протести в Мадрид срещу жилищната криза след принудителното извеждане на 87-годишна жена от дома ѝ (СНИМКИ) Протести в Мадрид срещу жилищната криза след принудителното извеждане на 87-годишна жена от дома ѝ (СНИМКИ)
Чете се за: 04:00 мин.

Водещи новини

Тайни ритуали край Калофер: Испанец е задържан при акция на ДАНС
Тайни ритуали край Калофер: Испанец е задържан при акция на ДАНС
Чете се за: 05:32 мин.
У нас
Случаят "Ива Михайлова": Здравословното състояние на момичето се влошава заради отказа от лечение Случаят "Ива Михайлова": Здравословното състояние на момичето се влошава заради отказа от лечение
Чете се за: 04:47 мин.
По света
Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия Александър Вучич подаде оставка като президент на Сърбия
Чете се за: 01:12 мин.
По света
За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал За моста на Константин Велики и за храма, който Дунав е погълнал
Чете се за: 13:45 мин.
Новини от миналото
Жена загина при тежка катастрофа в Айтоския проход
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
За втори път д-р Валентин Янев получи забрана за влизане в Сърбия
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Предотвратено терористично нападение: Британската полиция арестува...
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Унищожителна буря в САЩ: Стихията засегна десетки милиони, отменени...
Чете се за: 02:17 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ