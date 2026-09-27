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КАЗУСЪТ НА ИВА МИХАЙЛОВА ОТ КОЧАНИ

Случаят "Ива Михайлова": Здравословното състояние на момичето се влошава заради отказа от лечение

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Чете се за: 04:25 мин.
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В Република Северна Македония утре започва поредното заседание по дело за случая Ива Михайлова. БНТ повдигна първа темата и следи развоя на това дело от самото начало. Ден преди заседанието става ясно, че в здравословното състояние на Ива Михайлова са настъпили усложнения заради системните откази от лечение.

Преди утрешното съдебно заседание Ива разговаря с екипа ни в Кочани и разказа, че състоянието ѝ се влошава. Според медицинските експертизи, ако тя не получи необходимото лечение навреме, има риск от допълнителни усложнения. Ива приема силни болкоуспокояващи заради травмите на прешлените, но по думите ѝ те вече не действат. Лекарите в Северна Македония са посочили, че необходимият метод на лечение не се прилага в страната и тя трябва да бъде лекувана в чужбина в държави като България, Турция и Израел.

Ива Михайлова: "Лекарите в Скопие в "Майка Тереза" казаха, че ситуацията е усложнена и физически аз се чувствам всеки ден по-зле и по-зле. Имам нужда наистина от спешно лечение в чужбина, защото интервенцията, която ми е необходима я няма тук, нито в частните клиники, нито в държавните."

"Аз чувствам доста силни болки и тук няма как да ми помогнат. Даже и болкоуспокояващите вече не помагат по начина, по който са помагали."

Николай Димитров, адвокат на Ива Михайлова: "Съдът в Кочани и горната инстанция - апелативния съд, които мотивират отказите си с това, че лечение не е необходимо, по принцип нямат право на преценка при представяне на такива медицински документи, тъй като медицинските документи, които обосновават нуждата за лечение на моята клиентка са издадени от клиники в самата Македония. Единият ход, който ще бъде предприет със сигурност е до Европейския съд по правата за човека, който ние с моята клиентка ще направим незабавно, а другите опити вече зависят единствено и само от цялостната политика на страната."

Така случаят с лечението на Ива Михайлова вече отива към съда в Страсбург. По поръчка на българските адвокати на Ива е направена и международна експертиза за катастрофата, която показва, че насрещно движещият се автомобил е навлязъл с около 40 см в платното на Ива и така е станала катастрофата.

Резултатът от тази експертиза противоречи на тезата на обвинението, но подкрепя двете експертизи, които са направени в Република Северна Македония по поръчка на адвокатите на Ива от Република Северна Македония.
Какво ще стане в съда утре и дали ще приемат да разглеждат и международната експертиза, разбира се, предстои да видим. На този етап съдът обаче не иска да конституира българските адвокати на Ива Михайлова по делото.

Катастрофата с младото момиче става на 7 октомври 2025 година. Тогава колата на Ива е ударена от навлязъл в лентата й друг автомобил. Обвинението обаче твърди, че колата на момичето е навлязла в насрещното и е причинила катастрофата. През май тази година БНТ първа повдигна медийно темата за случая на Ива, на която беше отказано лечение в България, въпреки медицинските експертизи и лекарките уверения, че в Северна Македония момичето не може да получи такова. До днес по делото са проведени 4 съдебни заседания.
Разпитани са 14 свидетели.

Вижте повече в прякото включване на Иво Никодимов.

#Заседание по делото Ива Михайлова #състояние #здравословно състояние

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