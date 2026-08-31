Продължава процесът срещу Ива Михайлова в Кочани

Ново заседание в Кочани по делото срещу българската гражданка Ива Михайлова, която вече близо година не може да напуска града и да се лекува в България.

Българската национална телевизия първа повдигна темата за момичето от Северна Македония, което пострада тежко при катастрофа на пътя за Щип в началото на октомври миналата година.

В съдебната зала днес, в нейна подкрепа, се събраха български народни представители от различни партии, а преди заседанието близки на Ива излязоха на символичен протест пред сградата на съда.

Делото все още не е започнало по същество. В началото на днешното съдебно заседание прокурорът по делото, подразнен от излъченото по Българската национална телевизия интервю с един от свидетелите - Дейвид Кръстов, поиска да се забрани на медиите да снимат по време на делото.

Прокурорът в съдебна зала заявява, че Българската национална телевизия е излъчила показания на Дейвид Кръстов от съдебната зала. Всъщност БНТ показа интервю с Дейвид Кръстов, заснето извън съда. Пред екипа ни той разказа за това, което е видял по време на катастрофата, при която е пострадала Ива Михайлова, като интервюто е записано пред съда. При това е направено, след като Дейвид Кръстов е дал своите показания в съдебна зала, след като са били протоколирани в открито съдебно заседание.

Българската национална телевизия не е излъчвала показанията на Дейвид Кръстов, но именно това интервю вероятно е причината прокурорът да поиска медиите да не снимат по време на делото. Искането е, въпреки че всички медии, които са в Кочани за делото имат разрешение да снимат от председателя на Върховния съд на Република Северна Македония.

Прокурорът иска делото да бъде отложено за друга дата поради това, че залата е пълна с прекалено много външни лица, които са дошли от България, като включително казва, че би следвало в залата предимство да имат близките на пострадалите на процеса, а не хората, които са дошли да подкрепят Ива Михайлова от България.

Сред тях са народни представители от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, „Демократична България“ и партия „Възраждане“.

Пред съда имаше протест от хора от Кочани, които подкрепят Ива и смятат, че делото не се гледа справедливо.

„Гласността е нашето най-силно оръжие. Искаме да дадем гласност, за да има честен процес и така да усети тя, че има подкрепа, макар и минимална, от наша страна. Не е тайна, че има съмнения за обективността на самия съдебен процес. И мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим.“ „Не е тайна, че има съмнения за обективността на съдебния процес, мисля, че е една справедлива кауза и сме тук, за да ги подкрепим.“

„Слушах изявлението, което майка ѝ даде, трагедия е цялото нещо. Още повече, че трагедия не описва момента, когато е намесена корупция. Тук сме, да се надяваме, че правосъдието ще си свърши работата.“ „Сакаме правда, а правда у Македония тежко.“

Демонстрация имаше и в София пред посолството на Република Северна Македония у нас.